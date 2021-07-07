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Büyükşehir personelinden kan bağışı seferberliği - Son Dakika

Büyükşehir personelinden kan bağışı seferberliği

07.07.2021 14:38
Büyükşehir personelinden kan bağışı seferberliği, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeli, Erciyes Üniversitesi Hastaneleri Kan Merkezi'nin başlatmış olduğu kan bağışı kampanyasına tam destek vererek, kan bağışında bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeli, Erciyes Üniversitesi Hastaneleri Kan Merkezi'nin başlatmış olduğu kan bağışı kampanyasına tam destek vererek, kan bağışında bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sosyal sorumluluk projelerinde aktif olarak rol almaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, her yıl belirli periyotlarla Erciyes Üniversitesi Hastaneleri Kan Merkezi'ne destek vermeyi sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi personeli pandemi ile birlikte kan bağışında düşüş yaşanmasına dikkat çekerek, farkındalık oluşturmak adına kan bağışında bulundu. Büyükşehir Belediyesi Başkanlık girişinde kurulan kan bağışı stantlarında çalışanlar ilk olarak kan bağışı formlarını doldurarak, kan testi ve tansiyon ölçümü yaptırdı. İşlemleri tamamlanan bağışçılar daha sonra kan verme noktalarına geçerek, kan bağışında bulundular.

Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi olarak, 2007 yılından beri kan bağışı etkinlikleri düzenlediklerini ifade eden ERÜ Kan Merkezi Donör Kazanım Merkezi Uzmanı Fatih Bolat, her yıl Büyükşehir Belediyesi'nin kan bağışı gerçekleştirdiğini dile getirerek, yoğun ilgiden dolayı personele teşekkür etti. Ayrıca Başkan Büyükkılıç'ın kan bağışı kampanyasına tam destek vererek, bu imkanı sağladığını ifade eden Bolat, "Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç olmak üzere, tüm Büyükşehir Belediyesi ailesine gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Biz şunu biliyoruz ki, kan acil değil, gerekli bir ihtiyaç. Özellikle pandemi zamanında başta kanser olmak üzere tüm hasta yakınlarının bir damla bile olsa kana ihtiyaçları var. Herkesi kan bağışı konusunda sosyal sorumluluk projesi kapsamında kan bağışı vermeye davet ediyoruz" dedi. - KAYSERİ

Büyükşehir personelinden kan bağışı seferberliği
Büyükşehir personelinden kan bağışı seferberliği
Büyükşehir personelinden kan bağışı seferberliği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Kan Bağışı, Erciyes, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir personelinden kan bağışı seferberliği - Son Dakika


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