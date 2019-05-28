Büyükşehir Personeline AB proje eğitimi
3 saat önce
Manisa Büyükşehir Belediyesi Ek hizmet binasında, büyükşehir belediyesinin çeşitli daire başkanlıklarında çalışan personellerine yönelik eğitim semineri düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:23 Kaynak: Bültenler
Manisa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası'nda, AB Projeleri ve Dış İlişkiler Müdürlüğü tarafından proje yazma ve yürütme eğitim semineri verildi.
Manisa Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosundan Ural Sevener ve Derya Deniz Güven tarafından bilgilerin aktarıldığı seminerde Manisa Büyükşehir Belediyesinin çeşitli daire başkanlıklarında çalışan personellerine proje yazmayı, AB fon kaynakları, hibe programları ve proje döngüsü hakkında bilgiler aktarıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım'ın da başkanlık ettiği eğitim seminerinde Yıldırım, personellere yönelik konuşmasında AB projelerini iyi değerlendirerek, mümkün olan en yüksek seviyede faydalanmak için projelerin önemine vurgu yaptı. Seminere katılan personellerden proje yazma konusunda çaba harcamalarını isteyen Genel Sekreter Yardımcısı Yıldırım, personellere çalışmalarında başarılar diledi.
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