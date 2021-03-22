Büyükşehir personeline afet bilinci eğitimi - Son Dakika

Büyükşehir personeline afet bilinci eğitimi

22.03.2021 11:21
Büyükşehir personeline afet bilinci eğitimi, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi personeline yönelik 2021 'Afet Eğitim Yılı' kapsamında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi tarafından 'Birey ve Aileler için Afet Bilinci Eğitimi' düzenlendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi personeline yönelik 2021 'Afet Eğitim Yılı' kapsamında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi tarafından 'Birey ve Aileler için Afet Bilinci Eğitimi' düzenlendi. Eğitimde, afet öncesi, afet anı ve sonrasında yapılması ve yapılmaması gerekenler anlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen eğitim, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Şube Müdürü Fazile Hekim tarafından verildi. Farklı birimlerden katılım gösteren personele deprem başta olmak üzere doğal afetlere ve yangınlara karşı alınması gereken önlemler ile davranış biçimleri anlatıldı. Eğitim programının ilk kısmında AFAD'ın görevleri, Afet Farkındalık Eğitimi, AFAD Gönüllülük Sistemi ve Türkiye Afet Müdahale Planı'nı anlattı. Eğitimde, deprem, sel, heyelan, fırtına, hortum, çığ gibi doğal afetler ile yangınlar gibi acil durumların öncesinde alınması gereken tedbirlerin afetin boyutunu önlemesi açısından önemine dikkat çekildi.

'Deprem Anında Unutulmaması Gerekenler' ve 'Deprem Sonrası İlk 6 Saatte Yapılacaklar' konularının üzerinde durulduğu eğitimde 'afet ve acil durum çantasının olası afet durumu öncesinde hazırlanmasının önemine değinildi.

Afet bilinci, arama kurtarma, yangın, ilkyardım, kurtarma teknikleri, kimyasal biyolojik radyolojik nükleer tehditler, sığınaklar ve ikaz alarm gibi konuların teorik ve uygulamalı olarak anlatıldığı eğitim, sivil savunma ve servisleri konusu ile tamamlandı. - MERSİN

Büyükşehir personeline afet bilinci eğitimi
Büyükşehir personeline afet bilinci eğitimi

Büyükşehir Belediyesi, Deprem, AFAD, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir personeline afet bilinci eğitimi - Son Dakika


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