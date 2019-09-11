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Büyükşehir personeline ilk yardım eğitimi

1 saat önce

Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından Büyükşehir çalışanlarına ilk yardım eğitimi verildi.

Büyükşehir personeline ilk yardım eğitimi, System.String[]

Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından Büyükşehir çalışanlarına ilk yardım eğitimi verildi.


İlk yardım eğitimleri kapsamında personele; iş kazası, ev kazası, trafik kazası ve hastalık gibi hayati tehlike oluşturacak durumlarda nasıl davranmaları ve müdahale etmeleri gerektiği konusunda bilgi aktarıldı.


Eğitimde; hastalık ve kaza sonucu meydana gelen kalp, solunum durması, kanama ve kemik kırılmalarında müdahalenin nasıl yapılacağı hem teorik hem de pratik olarak anlatıldı. Vatandaşlarla işleri gereği direkt iletişim kuran İtfaiye, Çevre Koruma ve Otobüs Şube Müdürlüğü'ne bağlı personelin tamamına yakınına ve diğer Büyükşehir çalışanlarından bazılarına ilk yardım eğitiminin verileceğini dile getiren Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanı Dr. Rıza Mete, pratik bilgilerin yanı sıra, maketler üzerinde uygulamalı bilgi de aktardı.


İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından verilen 16 saatlik ilk yardım eğitimine katılan personele Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı İlk Yardım Sertifikası verilecek. - ADANA

Adana Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 02:03 Kaynak: İHA
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