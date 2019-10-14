Son Dakika Haberleri: Büyükşehir personeline 'Kalite Yönetim Sistemi' eğitimi
Son Dakika Güncel Büyükşehir personeline 'Kalite Yönetim Sistemi' eğitimi

Büyükşehir personeline 'Kalite Yönetim Sistemi' eğitimi

1 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersinlilere daha kaliteli hizmet vermek amacıyla personeline Kalite Yönetim Sistemi konusunda eğitim verdi.

Büyükşehir personeline 'Kalite Yönetim Sistemi' eğitimi, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersinlilere daha kaliteli hizmet vermek amacıyla personeline Kalite Yönetim Sistemi konusunda eğitim verdi. Mersin için yapılan çalışmalarda hizmet kalitesinin arttırılması amacı ile başlatılan eğitimler 3 gün sürdü.


Mersin Büyükşehir Belediyesi, personel eğitimlerine devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi personelinin yetkinliklerini ve performanslarını artırmak amacı ile başlatılan eğitim kapsamında, personele 3 gün süren Kalite Yönetim Sistemi Farkındalık Eğitimi verildi. Eğitim kapsamında, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi hakkında bilgiler verildi.


Yönetim sistemleri ve iç tetkik konusunda kalite düzenlemelerinin yer aldığı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi hakkında eğitim verilirken, eğitimlere katılan personele çevre sağlığının korunması amacıyla ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve yol ve trafik güvenliği kapsamında ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi konularında bilgiler aktarıldı. Düzenlenen eğitim programına bin personel katıldı. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:54 Kaynak: İHA
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