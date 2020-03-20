Büyükşehir personellerinden sağlık çalışanlarına destek - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesi, korona virüsüne karşı gecesini gündüzüne katarak, her türlü fedakarlığı yapan sağlık çalışanlarını unutmadı. Otobüsler sağlık çalışanlarına ücretsiz yapıldı.



Büyükşehir Belediye binasında çalışan bütün personel alkışlarla sağlık çalışanlarını alkışlayarak destek oldular. Büyükşehir Belediyesi ayrıca, korona virüsü salgınına karşı fedakarca görev yapan tüm sağlık çalışanlarının, kurum kimlik kartlarını göstererek Malatya Otobüs Taşıma A.Ş (MOTAŞ) 'ye ait trambüs ve otobüslerden ücretsiz faydalanabileceklerini duyurdu. - MALATYA