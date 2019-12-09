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Büyükşehir petshop eğitimi verdi

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü, petshop sahiplerine ve hayvan severlere yönelik eğitim semineri düzenledi.

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Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü, petshop sahiplerine ve hayvan severlere yönelik eğitim semineri düzenledi.


Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım Orman Müdürlüğü işbirliği ile ASAT Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seminerde, ev ve süs hayvanı satmak için işyeri açmak isteyen katılımcılara; "CITES Sözleşmesi", "Av ve Yaban Hayvanı Satışı Ruhsatlandırması", "Ev ve Süs Hayvanları Satış, Barınma ve Eğitim Yerlerinin; Kuruluş, Açılış, Ruhsat, Çalışma ve Denetleme Yönetmeliği", "Kanatlı Hayvanların Davranışı, Ekolojisi, Bakımı ve


Beslenmesi", "Kedi- Köpek Bakım ve Besleme", "Hayvan Ekolojisi", "Hayvan Davranışı", "Akvaryum Düzenlemesi, Akvaryum Canlılarının Davranışı, Ekolojisi, Bakımı ve Beslenmesi" hakkında eğitim verildi.


Büyükşehir Belediyesi ayrıca hayvan severlere yönelik olarak 'Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Eğitimi' düzenledi. Eğitime katılan hayvan severlere, Ev ve Süs Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği, hayvan bakımı ve beslenmesi, hayvanların kısırlaştırılması, aşılanması, işaretlenmesi, sahiplenmesi ile ilgili genel bilgiler ve hayvan davranışı konuları anlatıldı. Eğitime katılan 12 hayvan severe "Yerel Hayvan Koruma Görevlisi" kimlik kartı verildi. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:44 Kaynak: İHA
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