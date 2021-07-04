Büyükşehir Polatlılı Sel Mağduru Çiftçilerin Yanında - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz günlerde Polatlı'da meydana gelen dolu ve sel nedeniyle mağdur olan çiftçilere yemlik nohut desteğinde bulundu. 42 ton yemlik nohut, 50'şer kilogramlık çuvallar halinde 60 çiftçiye teslim edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemeye ve Başkentli çiftçinin yanında olmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Polatlı'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen dolu ve sel olaylarında mağdur olan çiftçilere yardım elini uzattı.

42 TON YEMLİK NOHUT DAĞITILDI

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı ekipler, doludan ve selden etkilenen, tarlalarının yüzde 80'i ile ambarları zarar gören Polatlılı çiftçilere yemlik nohut dağıtarak destekte bulundu.

Aralarında hayvancılıkla ve tarımla uğraşan toplam 60 çiftçiye, 50'şer kilogramlık çuvallar halinde 42 ton yemlik nohut teslim edildi.

ÇİFTÇİLERDEN BÜYÜKŞEHİR'E TEŞEKKÜR

Polatlı Karaahmet Mahallesi'nde çiftçilik yapan Ali Yıldırım, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür ederken, İsmail Büdük adlı bir başka çiftçi de, "Önce Mansur Başkan'a sonra çalışanlarına teşekkür ederiz. Çok güzel hizmet veriyorlar. Bu hizmetten daha başka hizmet de görülmez köylerde" dedi.

Çiftçilerin mağduriyeti üzerine Büyükşehir Belediyesinin verdiği bu desteğin çok önemli olduğunu vurgulayan Karaahmet Mahallesi Muhtarı İsmail Ersoy ise şöyle konuştu:

"Büyükşehir Belediyemizin bir nebze de olsa yaramıza merhem olan bu destekten dolayı çok teşekkür ederim. Benim arazimin aşağı yukarı yüzde 70'ini dolu vurdu. 8 bin dönüm aşağı yukarı köyümün arazisini tamamen dolu vurdu. Hayvan sahipleri memnun. Hepinizden Allah razı olsun, tüm emeği geçenlere. "