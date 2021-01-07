Büyükşehir Pozantı'da 80 bin lavanta fidesi daha dağıttı - Son Dakika

Büyükşehir Pozantı'da 80 bin lavanta fidesi daha dağıttı

07.01.2021 12:43
Büyükşehir Pozantı'da 80 bin lavanta fidesi daha dağıttı, System.String[]

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Pozantı ilçesinde üreticilere 80 bin lavanta fidesi daha dağıttı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Pozantı ilçesinde üreticilere 80 bin lavanta fidesi daha dağıttı.

Başkan Karalar, Pozantı'da ilk olarak CHP Pozantı İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Başkan Zeydan Karalar'a CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer ve Büyükşehir bürokratları eşlik etti. Karalar, CHP'li 11 Büyükşehir Belediyesi'nin yaptıklarının, icraatlarının ve başarısının, önümüzdeki süreçte kimin siyasi iktidar olacağını da belirleyeceğini kaydetti. Bu nedenle halka iyi hizmet etmek, başarıya odaklı bir belediyecilik yapmak zorunda olduklarını ifade eden Başkan Karalar, son yerel seçimde alınan 660 bin oyun, sıkıntılara, büyük borca rağmen arttığını belirtti. Yönetimde bir dönem kalmayı amaçlamadıklarını belirten Karalar, uzun yıllar belediyeyi yöneterek halka ihtiyacı olan hizmetleri sunacak bir yönetim anlayışında ve hedefinde olduklarını anlattı.

Arıtma ve kanalizasyon sorunu çözülecek

Bu yıl Pozantı'nın iki temel sorununu çözeceklerini belirten Başkan Zeydan Karalar, Pozantı arıtma sorununu gidereceklerini, Tekir'de de kanalizasyon altyapısının temelini atacaklarını söyledi. Karalar, "Buradan ihale alacak müteahhit işçisini elbette Pozantı'dan alacak. İşçi aldığı parayı Pozantı'da harcayacak. Bizim sadece Pozantı'ya ayırdığımız bütçe 200 milyon lira. Kim harcamış buralara bu parayı bizden önce? Biz yapıyoruz. Bu farklı bir siyasal anlayışın tezahürü. Bunlar böyle anlatılırsa arkasından her şey gelir" dedi.

Başkan Zeydan Karalar daha sonra Hamidiye Mahallesinde muhtarlarla bir araya geldi. Adana'nın 15 ilçeden oluşan büyük bir coğrafya olduğunu anlatan BaşkanKaralar, geniş bir coğrafyaya hizmet etmek, ihtiyaçları gidermek, eksikleri tamamlamak için zamana ihtiyaç olduğunu vurguladı. Başkan Karalar, 1 yıldır korona salgınıyla uğraşıldığı için ister istemez görüşmelerin azaldığını, iş kabiliyetinin de düştüğünü söyledi ve Covid 19'a karşı dikkatli olunması uyarısını yineledi.

"Muhtarlar benden daha iyi bilir"

Seyhan'dan bu yana muhtarlık müessesesini çok önemsediklerini ve hizmetlerin yüzde 80'ini, 90'ını muhtarlardan alınan bilgiye göre yaptıklarını kaydeden Başkan Zeydan Karalar, "Bir mahalleyi en iyi bilen o mahallenin muhtarıdır. Ben Adana'yı iyi bildiğimi iddia ediyorum ama sizin köyünüzü ben sizin kadar iyi bilemem. Eksikleri muhtarlar benden daha iyi bilir. Taleplerinizi alıyoruz ve eksikleri olanaklar doğrultusunda gideriyoruz. Hem çiftçimizin, hem köylümüzün yanındayız. Sosyal ve icracı belediyecilik yapıyoruz. Pozantı'ya çok önem veriyoruz ve önemli hizmetler yapmayı planlıyoruz. Şimdi sizlerden taleplerinizi bir kez daha alacağız. Pozantı'nın en ücra köyüne kadar gidiyorum ve halkımızla bir araya geliyorum. Pozantı'da yol ve su için yeniden bir araya geleceğiz. Yapabileceğimiz işler için söz verdiğimi bilirsiniz. Yol ve su için de yapabileceklerimizi söylüyoruz. Yine öyle yapacağız. Vatandaşımız da bizi biliyordu zaten ama şimdi daha iyi anladı. Hizmet etmeye geldiğimizi, yemeye içmeye gelmediğimizi biliyorlar" diye konuştu.

200 milyon liralık su yatırımı

Muhtarlarla konuşmasında sık sık bürokratlarına talimat veren Başkan Zeydan Karalar, bütün olumsuz koşullara rağmen Pozantı'da yıllardır çözülmemiş, yapımı ucuz olmayan bir çok sorunu hallettiklerini belirtti. Şu ana kadar yapılan ve yapılacak su projeleriyle ilgili bilgi aktaran Başkan Zeydan Karalar, Pozantı'ya yol hariç sadece su yatırımının dönem sonuna kadar 200 milyon lirayı bulacağını açıkladı. Başkan Zeydan Karalar, oy hesabıyla değil, vatandaşın memnun olması için çalıştıklarını söyledi.

Üreticiye 375 bin lavanta fidesi

Başkan Zeydan Karalar daha sonra Kamışlı mahallesinde üreticiye lavanta fidesi dağıtım törenine katıldı. Karalar, üreticilere 80 bin lavanta fidesi daha dağıttı.

Ülke genelinde yaşanan kuraklığın önümüzdeki süreçte su sıkıntısı yaratabileceğini belirten Başkan Zeydan Karalar, su kullanımında daha bilinçli olunması için çalışma başlatacaklarını duyurdu.

Kırsaldaki ilçelerde o ilçenin ihtiyacına göre fide dağıttıklarını belirten Başkan Zeydan Karalar, şöyle devam etti:

"Çiftçimize silaj dağıtıyoruz ve çeşitli destekler veriyoruz. Çiftçinin ayakta kalması lazım. Bugün dağıtacağımız 80 bin fideyle birlikte toplamda 375 bin lavanta fidesi dağıtmış olacağız. Cuma günü Feke'de de fide dağıtacağız. Çiftçimizin üreticimizin her zaman yanında olacağız."

Başkan Zeydan Karalar 8 mahalledeki üreticilere ulaştırılacak fide dağıtımı sırasında çiftçilerle sohbet etti ve lavanta üretimiyle ilgili bilgi verdi.

Başkan Zeydan Karalar Pozantı'da esnaf ziyaretlerinde de bulundu ve sorun dinledi, halkla sohbet etti. - ADANA

Büyükşehir Pozantı'da 80 bin lavanta fidesi daha dağıttı
Büyükşehir Pozantı'da 80 bin lavanta fidesi daha dağıttı
Büyükşehir Pozantı'da 80 bin lavanta fidesi daha dağıttı
Büyükşehir Pozantı'da 80 bin lavanta fidesi daha dağıttı
Büyükşehir Pozantı'da 80 bin lavanta fidesi daha dağıttı
Büyükşehir Pozantı'da 80 bin lavanta fidesi daha dağıttı

Zeydan Karalar, Karalar, Pozantı, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir Pozantı'da 80 bin lavanta fidesi daha dağıttı - Son Dakika


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