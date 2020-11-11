Büyükşehir projeyi GEKA'ya sunacak - Son Dakika

Aydın Büyükşehir Belediyesince hazırlanan "Alternatif Turizmin Yeni Rotası Kirazlı" projesi GEKA'ya sunulacak.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Kasım ayı meclis toplantısının ilk oturumu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu başkanlığında gerçekleşti. Kovid-19 tedbirleri kapsamında Şükran Güngör - Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda 2'si gündem dışı, 11'i de ek gündem olmak üzere toplam 50 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda birçok madde komisyonlara sevk edilirken, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve 17 ilçe belediyesinin 2021 mali yılı bütçeleri de görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edildi.

"Alternatif Turizmin Yeni Rotası Kirazlı"

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan "Alternatif Turizmin Yeni Rotası Kirazlı" isimli projenin "Alternatif Turizm Altyapısı Mali Destek Programı" kapsamında Güney Ege Kalkınma Ajansı'na (GEKA) sunulması ve yapılacak olan işlemler ile ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na yetki verilmesi ile ilgili gündem maddesi görüşülerek komisyona sevk edildi.

Maddelerin görüşülmesinin ardından Başkan Özlem Çerçioğlu, 12 Kasım Salı günü saat 14.00'te tekrar toplanmak üzere oturumu kapattı. - AYDIN