Büyükşehir promosyon ihaleleri tamamlandı

İhalenin bu şekliyle bitip bitmeyeceğine Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın verecek. Günün ikinci promosyon ihalesi olan İSU'da da Türk Ekonomi Bankası(TEB) 3 bin 200 lira teklifle en yüksek rakamı veren banka oldu.

BÜYÜKŞEHİR VE İSU'NUN İHALELERİ AYRI AYRI YAPILDI

Kocaeli Büyükşehir, iştirakleri ve şirketlerinde çalışan yaklaşık 10 bin işçi ve memuru ilgilendiren promosyon ihalesi Büyükşehir Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. İSU ile ayrı yapılan promosyon ihalesinde Büyükşehir ve İSU için 6 banka teklif verdi. İki ayrı düzenlenen promosyon ihalelerinin komisyon başkanlıklarını Büyükşehir Mali Hizmetler Daire Başkanı Hamza Bakkal ile İSU Mali Hizmetler Daire Başkanı Ayşe Çakır yaptı. Her iki ihalenin komisyonunda işçi ve memur sendikasının yöneticileri de görev yaptı.

6 BANKA TEKLİF VERDİ

Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı İdris Ersoy ve Bem-Bir-Sen Şube Başkanı Sadican Aygen'in işçi ve memurlarla birlikte takip ettiği ihalede Büyükşehir için Akbank, Vakıf Bank, Garanti Bankası, Halk Bankası, İş Bankası, Ziraat Bankası, İSU içinde Vakıfbank, TEB, Ziraat Bankası, AKbank, Halk Bankası ve İŞ Bankası teklif verdi. Geçtiğimiz dönem 3 yıllığına 1750 lira promosyon verilen Büyükşehir, iştirakleri ve şirketleri çalışanları için bu yıl yapılan ihalede 3 bin lira taban muhammen bedel belirledi. Ancak rekabetin artması için zarftan çıkan ilk teklifin 1750 lira olması halinde açık artırmaya alınması konusunda büyükşehir görüş belirtti.

SENDİKALAR ÖNERİDE BULUNDU

Bem-Bir-Sen ve Hizmet-İş Sendikası her iki ihalede de bankalara teklifte bulundu. Sendikalar, üyeleri tatmin edecek bir teklif verilmesi halinde çalışanların tüm işlemlerini bu bankadan yapması için tavsiyede bulunacaklarını ve teşvik edeceklerini belirterek, bankaların tekliflerini yüksek vermesi noktasında teşvikte bulundu. İhale başlamadan memur ve işçi sendikası şartların açık okunması yönünde teklif verdi. Kamu İhale Kanunu Kapsamında olmayan ihalede zarflar tek tek açıldı ve açık artırma yapıldı.

VAKIFBANK EN YÜKSEK TEKLİFİ VERDİ

Komisyon ilk olarak bankaların verdiği zarfları açtı. Açılan zarflarda Akbank 2 bin 136, Vakıfbank 2 bin 500, Garanti Bankası 1362 lira, Halk Bankası 1080 lira, İş Bankası 3 bin lira, Ziraat Bankası 1800 lira teklif verdi. Teklif zarflarında Garanti Bankası ve Halk Bankası 1750 liranın altında teklif verdikleri için ihale dışı kaldı. İki bankanın liste dışı kalması ile birlikte Akbank, Vakıfbank, İş Bankası ve Ziraat Bankası ile açık artırmaya geçildi. İlk açık artırmada Akbank, Ziraat Bankası ve İş Bankası çekildi.Vakıfbank 3 bin 20 lira teklif verdi. Tek kalan Vakıfbank komisyonun isteği üzerine son teklifini 3 bin 50 liraya çıkardı.

İSU'DA TEB EN YÜKSEK TEKLİFİ VERDİ

İSU ihalesinde zarflarda İş Bankası 3 bin, Halk Bankası 1080, Vakıfbank 2 bin 500, Akbank 2 bin 500, Ziraat Bankası 1620, TEB 3 bin lira teklif verdi. Halk Bankası ve Ziraat Bankası 1750 liranın altında kaldığı için ihale dışı kaldı. Açık artırmada Akbank, İş Bankası ilk tura katıldı. Açık artırmada en son Vakıfbank 3 bin 160 lira, TEB ise 3 bin 200 lira vardı. TEB'in teklifi karşısında Vakıfbank yeni bir teklif vermedi.

10 BİN İŞÇİ VE MEMUR YARARLANACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan memur, sözleşmeli memur ve kadrolu işçiler olmak üzere yaklaşık 2 bin 350 kişi, Kent Konut, Belde A.Ş, Ulaşım Park A.Ş, Antikkapı A.Ş, SEKA Park A.Ş, İzaydaş ve İzaş işçileri olmak üzere yaklaşık 6 bin 700 kişi ihaleden yararlanacak. İhalesi yine Büyükşehir Belediyesi'nde yapılacak olan İSU'nun ise 272 memuru, 193 sözleşmeli memuru ve 468 kadrolu personeli promosyondan yararlanacak.