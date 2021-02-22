Büyükşehir riskleri ortadan kaldırıyor - Son Dakika

Büyükşehir riskleri ortadan kaldırıyor

22.02.2021 14:15
Büyükşehir riskleri ortadan kaldırıyor, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2014 yılında Özel İdare'den kendi mülkiyetine geçen ve hakkında riskli yapı raporu bulunan Yunuseli Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın yıkım çalışmalarına başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2014 yılında Özel İdare'den kendi mülkiyetine geçen ve hakkında riskli yapı raporu bulunan Yunuseli Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın yıkım çalışmalarına başladı.

Birinci derece deprem kuşağı üzerinde yer alan Bursa'da bir taraftan kentsel dönüşüm projeleri ile depreme dayanıklı, modern konut üretiminin önünü açan Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan kendi mülkiyetinde bulunan ve hakkında riskli yapı raporu bulanan binaları ortadan kaldırmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında geçtiğimiz ay Mudanya İlçesi Ömerbey Mahallesi'nde bulunan iki katlı binanın yıkımını gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, bu kez Yunuseli Mahallesi'nde bulunan bir riskli yapıyı daha ortadan kaldırıyor. Yunuseli Mahallesi Biladiyunus Caddesi üzerinde bulunan ve 2014 yılında İl Özel İdaresi'nden Büyükşehir Belediyesi'ne geçen 130 metrekare alan üzerine zemin artı 2 kat olan bina hakkında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından riskli yapı raporu verilmişti. Binayı kullanan kiracıların tahliye sürecinin tamamlanmasının ardından yıkım çalışmalarına başlandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, depremle mücadele konusunda herkese düşen sorumluluklar olduğunu ve yapılması gereken çalışmaların zaman kaybetmeden hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak konuyu ciddiyetle ele aldıklarını dile getiren Başkan Aktaş, "İzmir depremi bir kez daha bize şunu gösterdi ki sağlam konutlar yapmalıyız. Konutları sağlam zeminlere ve teknik usulüne uygun olarak yapmalıyız. Asla kaçak bina yapmamalıyız. Kaçak yapı ile mücadele noktasında 17 ilçemizin tamamında kararlı bir duruş sergiliyoruz. Bunun yanında mülkiyetimizde bulunan binalarda risk analizlerini de yaptırıyoruz. Riskli olduğu belirlenen binalarımızın yıkımını da zaman kaybetmeden gerçekleştiriyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızı da daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Herkes, çocuk çocuğuyla yaşadığı binanın güvenli olup olmadığını sorgulamalı ve bu konuda gerekeni yapmalı" diye konuştu. - BURSA

Büyükşehir riskleri ortadan kaldırıyor
Büyükşehir riskleri ortadan kaldırıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Ömerbey Mahallesi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir riskleri ortadan kaldırıyor - Son Dakika


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