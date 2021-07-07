Büyükşehir, Sağlık çalışanlarını 172 Bin 601 kez ücretsiz taşıdı

Sağlık çalışanlarına pandemi nedeniyle ücretsiz servis hizmeti 30 Haziran 2021 tarihinde, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile sona ererken, 4736 sayılı Kanun kapsamında ücretsiz seyahat hakkının sadece Cumhurbaşkanı Kararnamesine göre belirlenebileceği ve Büyükşehir Belediye Meclislerinde ücretsiz taşımaya yönelik bir karar alınamayacağı belirtildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 11 ilçede 17 araçla sürdürdüğü sağlık çalışanlarına özel ücretsiz servis hizmeti, 30 Haziran 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamasi ile sona erdi.

Koronavirüs salgını ile mücadelede büyük özveride bulunan sağlık çalışanlarına, pandeminin başından beri özel ücretsiz servis hizmeti sağlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi, bu süreçte sağlık çalışanlarını 172 Bin 601 kez ücretsiz taşıdı.

Ücretsiz seyahat hakkı olan kişiler, 4736 sayılı kanun kapsamında Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle belirlenirken, Büyükşehir Belediye Meclislerinin ücretsiz taşıma hakkında karar alınmasının mümkün olmadığı öğrenildi. - MUĞLA