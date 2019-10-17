Büyükşehir Sağlık Günleri'nde meme kanseri anlatıldı

Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Sağlık Günleri kapsamında belediye personeli ve vatandaşlara meme kanseri konusunda bilgi aktarıldı.



Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda organize edilen ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da katıldığı etkinlikte açılış konuşmasını yapan Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Uzm. Dr. Rıza Mete, toplumu bilinçlendirmek ve belli hastalıklar konusunda bilgilendirmek amacıyla 'Sağlık Günleri' adı altında ayda 2 etkinlik gerçekleştirdiklerini bildirdi.



İlginin yoğun olduğu ekim ayı ilk toplantısında, toplumu yakından ilgilendiren meme kanseri konusuna öncelik verdiklerini belirten Uzm. Dr. Rıza Mete, "Sosyal belediyecilik konusunda her zaman bizleri destekleyen Başkanımız Zeydan Karalar'ın destekleriyle bu tür etkinlikleri arttırarak gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Amacımız halkın içinde, halkın yanında bir belediyecilik anlayışıyla görevimizi yerine getirmektir" dedi.



Açılış konuşmasının ardından Prof. Dr. Gürhan Sakman, bir sunum yaparak konuklara meme kanseri konusunda bilinmesi gerekenleri anlattı. Sakman, erken teşhisin önemine değindi. Başkan Zeydan Karalar sunumun ardından Prof. Dr. Sakman'a çiçek takdim etti. - ADANA