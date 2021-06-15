Üye Girişi
Onların Mutluluğu, Buluşma Noktamız - Son Dakika

Onların Mutluluğu, Buluşma Noktamız

15.06.2021 15:40
Onların Mutluluğu, Buluşma Noktamız, System.String[]

Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şube Başkanı Hayriye Hakyemezoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i ziyaret etti.

Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şube Başkanı Hayriye Hakyemezoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i ziyaret etti. Sakatlar Derneği Samsun Şubesi'ne yeni hizmet binası yapacaklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Atatürk Kültür Merkezi yanındaki Kültür Park içerisindeki alana 'İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi' inşa edileceğini ifade etti. Buranın bir aktarma merkezi olacağını dile getiren Başkan Demir, Sakatlar Derneği hizmet binasını da Adnan Kahveci Parkı içerisine taşıyacaklarını söyledi.

İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi'nin aktarma merkezi olacağını hiçbir şekilde konaklama olmayacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, şunları söyledi:

"Adnan Kahveci Parkı buraya yakın. Güzel ve korunaklı, güvenli çok şık bir alan. Ağaçların içerisinde geniş bir alanı var. En güzel bir komplekse sahip olacaklar. Orada her türlü faaliyetlerini, sosyal, kültürel, eğitim çalışmalarını yapabilecekler. Biz de orada sizinle sık sık bir araya geleceğiz. Diğer tüm engelli vatandaşlarımızla ilgili de orada belli toplantılar, programları da birlikte yapacağız. Samsun'da biliyorsunuz nüfusumuzun yüzde 12'si engelli. Ama hepimiz engelli olmaya adayız. Onun için biz bu konu ile ilgili Samsun Büyükşehir Belediyesi 7'den 70'e bütün insanlarımızın hayatına dokunma noktasında çok önemli vizyoner projeleri yürütüyoruz. Hayriye Hanım başkanım ve ekibi ile beraber geçmişte de çok güzel projelere imza attık. Şimdi bunları çok güzel bir yere bu gördüğünüz projede kavuşturuyoruz bunları. Tüm Samsun'daki engelli vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Bizim bu hizmetimiz de kalıcı bir hizmet olacak. Bir daha da yerleri değişmeyecek. "

Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şube Başkanı Hayriye Hakyemezoğlu ise "Mevcut yerimiz İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi olacak. Başkanımız Adnan Kahveci Parkı içerisine bizlere çok güzel bir yer tahsis etti. Belediyemiz tarafından en kısa zamanda projede görüldüğü gibi yapılacak. Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Onların Mutluluğu, Buluşma Noktamız
Onların Mutluluğu, Buluşma Noktamız
Onların Mutluluğu, Buluşma Noktamız
Onların Mutluluğu, Buluşma Noktamız
Onların Mutluluğu, Buluşma Noktamız

Türkiye Sakatlar Derneği, Büyükşehir Belediyesi, Transfer, Samsun, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Yaşam Onların Mutluluğu, Buluşma Noktamız - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Rusya'dan 4 önemli kulüp, Galatasaray'a Marcao'nun fiyatını sordu 17:01 Rusya'dan 4 önemli kulüp, Galatasaray'a Marcao'nun fiyatını sordu Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor 16:57 Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor Maganda, haciz için gelen avukatı yere yatırıp kafasına silah dayadı 16:52 Maganda, haciz için gelen avukatı yere yatırıp kafasına silah dayadı
Para sevkiyatı yapan kadın yönetici gaspçıların kurbanı oldu! Acı haberi alan eski eşi intihar etti 16:47 Para sevkiyatı yapan kadın yönetici gaspçıların kurbanı oldu! Acı haberi alan eski eşi intihar etti Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan lideri Aliyev, iki ülke arasında Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı 16:19 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan lideri Aliyev, iki ülke arasında Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı Balıkesir'de cezaevinden izinli çıkıp, anne babasını öldürdü 15:49 Balıkesir'de cezaevinden izinli çıkıp, anne babasını öldürdü
Umut Meraş konusuyla ilgili Caner'in savunması, sosyal medyada espri konusu oldu 15:46 Umut Meraş konusuyla ilgili Caner'in savunması, sosyal medyada espri konusu oldu Emniyet binasında başına dayadığı tabancayı ateşleyen 15 yıllık polis memuru intihar etti 15:17 Emniyet binasında başına dayadığı tabancayı ateşleyen 15 yıllık polis memuru intihar etti

Son Dakika Haberleri
17:00 BELTUR'a ait 42 hastane kantininde sözleşme yenilenmedi! 13 kantin ise kapanma yolunda
16:56 Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor
16:47 Para sevkiyatı yapan kadın yönetici gaspçıların kurbanı oldu! Acı haberi alan eski eşi intihar etti
16:33 Kola sponsorluğuna meydan okumuştu! Ronaldo'nun kazancı 3 büyüklerden fazla
16:18 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan lideri Aliyev, iki ülke arasında Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı
16:05 Mustafa Cengiz yine ortalığı karıştıracak: Beşiktaş'ı şikeyle suçlamıyorum ama belge var
15:59 17 yıl sonra Jennifer Lopez ve Ben Affleck yeniden dudak dudağa
15:46 Umut Meraş konusuyla ilgili Caner'in savunması, sosyal medyada espri konusu oldu
15:17 Emniyet binasında başına dayadığı tabancayı ateşleyen 15 yıllık polis memuru intihar etti
15:15 Irkçı küfürleri tespit edilmişti! Avusturyalı futbolcu Arnautovic hakkında soruşturma başlatıldı
BELTUR'a ait 42 hastane kantininde sözleşme yenilenmedi! 13 kantin ise kapanma yolunda BELTUR'a ait 42 hastane kantininde sözleşme yenilenmedi! 13 kantin ise kapanma yolunda         
17:01
Koronavirüsle mücadele sürüyor! Bu hızla ilerlersek eylülde tüm nüfus aşılanmış olacak Koronavirüsle mücadele sürüyor! Bu hızla ilerlersek eylülde tüm nüfus aşılanmış olacak         
17:01
NATO Zirvesi sonrasında tüm gözler Afganistan'a döndü! İşte Hamid Karzai Havalimanı'nın önemi NATO Zirvesi sonrasında tüm gözler Afganistan'a döndü! İşte Hamid Karzai Havalimanı'nın önemi         
16:55
İBB, Kanal İstanbul çalışmalarını durdurdu mu? Karayolları Bölge Müdürü Çolak iddiaları yalanladı İBB, Kanal İstanbul çalışmalarını durdurdu mu? Karayolları Bölge Müdürü Çolak iddiaları yalanladı         
16:52
Kola sponsorluğuna meydan okumuştu! Ronaldo'nun kazancı 3 büyüklerden fazla Kola sponsorluğuna meydan okumuştu! Ronaldo'nun kazancı 3 büyüklerden fazla         
16:33
17 yıl sonra Jennifer Lopez ve Ben Affleck yeniden dudak dudağa 17 yıl sonra Jennifer Lopez ve Ben Affleck yeniden dudak dudağa         
16:00
Ziyaretçiler için TBMM'ye girişlerde aşı kartı zorunluluğu getirildi Ziyaretçiler için TBMM'ye girişlerde aşı kartı zorunluluğu getirildi         
15:48
1 dakikalık müstehcen görüntüyle eski sevgilisi genç kızın hayatını kabusa döndürdü 1 dakikalık müstehcen görüntüyle eski sevgilisi genç kızın hayatını kabusa döndürdü         
15:25
Oyuncu Bergüzar Korel'in kız bebeği olacak Oyuncu Bergüzar Korel'in kız bebeği olacak         
15:04
Görenler hayrete düştü! Halk otobüsünü seyyar bakkal ile manava çevirdi Görenler hayrete düştü! Halk otobüsünü seyyar bakkal ile manava çevirdi         
14:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'ya gitti! Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'ya gitti!         
14:20
Kılıçdaroğlu, kürsüye biri temiz biri kirli suyla dolu iki kavanozla çıktı: Bunun sorumlusu kim? Kılıçdaroğlu, kürsüye biri temiz biri kirli suyla dolu iki kavanozla çıktı: Bunun sorumlusu kim?         
14:15
Kurşuna dizip, para dolu çantayla ortadan kayboldular! Para sevkiyatı yapan kadın yöneticiye silahlı saldırı Kurşuna dizip, para dolu çantayla ortadan kayboldular! Para sevkiyatı yapan kadın yöneticiye silahlı saldırı         
14:03
Erdoğan'a NATO zirvesinde eşlik eden kişinin Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab olduğu ortaya çıktı Erdoğan'a NATO zirvesinde eşlik eden kişinin Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab olduğu ortaya çıktı         
13:24
Taşa yazılan Taşa yazılan "Tecavüz ediliyorum" yazısı gerçek çıktı!         
12:02
Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti         
10:18
Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu         
09:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2021 17:09:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Onların Mutluluğu, Buluşma Noktamız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement