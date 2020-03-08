Büyükşehir salgın hastalıklara karşı önlemlerini artırdı - Son Dakika
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Büyükşehir salgın hastalıklara karşı önlemlerini artırdı

6 saat önce

Konya Büyükşehir Belediyesi, artan salgın hastalıklara önlem almak ve vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda seyahat etmesi amacıyla otobüs ve tramvaylarda ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırarak sürdürüyor.

Büyükşehir salgın hastalıklara karşı önlemlerini artırdı, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediyesi, artan salgın hastalıklara önlem almak ve vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda seyahat etmesi amacıyla otobüs ve tramvaylarda ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırarak sürdürüyor.


Büyükşehir Belediyesi, her gün on binlerce insanı taşıyan toplu ulaşım araçlarını salgın hastalıklara karşı dezenfekte işlemine düzenli olarak devam ediyor. Toplum sağlığını ön planda tutan Konya Büyükşehir Belediyesi, dünya genelinde artan salgın hastalıklar nedeniyle vatandaşların Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçlarında daha güvenilir ve sağlıklı bir ortamda seyahat etmesi için dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmalarını yoğunlaştırdı. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesine bağlı ekipler, vatandaşların sıklıkla kullandığı Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerin ve tramvayların iç ve dış temizliğini titizlikle gerçekleştiriyor. Özellikle yolcu koltukları, koltukların arka ve alt kısımları, düğmeler, yolcu tutamakları, cam kenarları ve ortak alanlar virüslere ve mikroplara karşı dip bucak ilaçlamaya tabi tutularak araçlar daha sonra sefere hazır hale getiriliyor. - KONYA

Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 11:35 Kaynak: İHA
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