Büyükşehir, Salihli'de Çölyaklılara Destek Oldu

Salihli'deki 5 vatandaşımıza içerisinde glütensiz gıdaların yer aldığı koli teslim edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli ilçesinde çölyak hastalığı bulunan 5 vatandaşımıza içerisinde glütensiz yiyeceklerin bulunduğu gıda kolilerini teslim etti. Büyükşehir Belediyesi Salihli Muhtarlık İşleri Müdürü Nilhan Kılınç, çölyak hastalığı bulunan Zelal Özgenç, Leyla Özgenç, Şenay Karataş, Onur Bozkurt ve Aslı Dinçer isimli vatandaşlarımızı evinde ziyaret ederek gıda kolilerini vatandaşlarımıza ulaştırdı. Gıda kolilerini alan vatandaşlar, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Çölyak Hastalığını Tanıyalım

Hastalık, bağırsaklardaki sindirimi sağlayan villus denilen yapıların bozulmasına sebep olmakta dolayısıyla yiyeceklerdeki besinin emilmesini engelleyen ve ince bağırsakta hasarlar oluşturan bir sindirim hastalığıdır. Çölyak hastası olan kişiler buğday, arpa, çavdar ve yulafta bulunan ve glüten olarak adlandırılan bir proteine tahammül edememektedir. Çölyaklı hastalar glüten içeren yiyecekler yediklerinde, onların bağışıklık sistemleri bunu ince bağırsaklara zarar vererek yanıtlar. Özellikle çok küçük ve parmak şekline benzeyen villus olarak adlandırılan ince bağırsaktaki emilimi sağlayan yapılar kaybolur, düzleşir ve görevini yapamaz hale gelir. Vücudun kendi bağışıklık sistemine zarar vermesinden dolayı çölyak hastalığı otomatik bağışıklık sistemi rahatsızlığı olarak düşünülmektedir. Bununla birlikte yiyeceklerin emilememesinden dolayı sindirim rahatsızlığı olarak da sınıflandırılabilmektedir.