Büyükşehir-SAMÜ iş birliği

Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bayram'dan Rektör Aydın'a Ziyaret Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhami Bayram, Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın'a nezaket ziyaretinde bulundu.



Samsun Üniversitesi Merkez Rektörlük Ofisinde gerçekleşen ziyarette Genel Sekreter Bayram, yeni Rektörlük binasının hayırlı olmasını diledi. Belediye Başkanı Mustafa Demir'in önderliğinde Samsun Üniversitesi ile yakın iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Genel Sekreter Bayram, Samsun Üniversitesinin bilimsel birikiminin şehrimizin her yönüyle gelişmesine katkı sağlayacağını ifade etti.



Sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyarette Rektör Aydın, binanın Samsun Üniversitesi'ne tahsisi hususunda katkısı olan herkese tekrar teşekkür etti. Rektörlük binasının aynı zamanda topluma yönelik faaliyetlerin gerçekleştirileceği tarihi dokusuyla sıcak bir eğitim ortamına dönüştürüldüğünü vurgulayan Rektör Aydın, "Bina şu anda Üniversitemize kayıtlı olan yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe öğretimi için Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (DİLMER) ve Uluslararası Ticaret tezsiz programı öğrencilerine eğitim vermek amacıyla Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından kullanılmaktadır" dedi.



Rektör Aydın ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade ederek, ziyaretleri için misafirine teşekkür ederek konuğunu uğurladı. - SAMSUN