Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Sanayi ve Endüstri Merkezi'nin yollarını büyükşehir açıyor
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Büyükşehir Sanayi ve Endüstri Merkezi'nin yollarını büyükşehir açıyor

1 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şehitkamil Taşlıca Mahallesi'nde hayata geçirilmesi planlanan "Büyükşehir Sanayi ve Endüstri Merkezi" (BÜSEM) projesi kapsamında yol açma çalışmalarına başladı.

Büyükşehir Sanayi ve Endüstri Merkezi'nin yollarını büyükşehir açıyor, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şehitkamil Taşlıca Mahallesi'nde hayata geçirilmesi planlanan "Büyükşehir Sanayi ve Endüstri Merkezi" (BÜSEM) projesi kapsamında yol açma çalışmalarına başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre belediye yönetimi, güçlü sanayisiyle üretimde adeta dünya markası olan Gaziantep'te, hem çarpık kentleşmenin önüne geçebilmek hem de dağınık vaziyette üretim yapmak zorunda kalan bazı sektörleri, bir çatı altında toplamayı amaçladı.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in 31 Mart 2019 Mahalli Seçimleri öncesinde açıkladığı BÜSEM Projesi'ne yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Yaklaşık 2 bin 100 dönümde ayakkabıcılar, fıstıkçılar, gıda toptancıları, nakliyeciler ve TIR dorsecileri tek bir merkezde toplayacak olan BÜSEM, sanayi kentin yeni imajı olacak. Merkezin hayata geçirilmesi için yoğun bir tempoyla çalışan Fen İşleri Daire Başkanlığı, kent merkezinden BÜSEM'i birbirine bağlayacak yeni yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Kent merkezinde kalan meslek gruplarının, şehir dışına ve otoyol kenarına taşınmasına yönelik onaylanan imar planlarının ardından hazırlanan proje kapsamında, ayakkabıcılara 800 dönüm, TIR dorse imalatçılarına 390 dönüm, fıstıkçılara 395 dönüm, gıda toptancılarına 243 dönüm ve nakliyatçılara 243 dönüm ayrıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Fatma Şahin, Şehitkamil, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:14 Kaynak: AA
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