Büyükşehir sathi kaplamaya devam ediyor - Son Dakika

Büyükşehir sathi kaplamaya devam ediyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından asfalt sathi kaplama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İş programı çerçevesinde devam eden çalışmalar kapsamında yol işleri ekipleri Alpu İlçesi Alapınar-Taycılar-Başören Mahalleleri yol güzergahında çalışmalarına devam ediyor. Asfalt sathi kaplama çalışmalarını yakından takip eden Alapınar Mahalle Muhtarı Ekrem Çalışkan Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e mahalle sakinleri adına teşekkür etti. Muhtar Çalışkan açıklamasında, "Alapınar yolumuz asfalt kaplama yapılıyor. Özellikle yağışlı havalarda ve kış mevsiminde zorluklar yaşıyorduk. Talebimizi geri çevirmeyen ve bizleri mağduriyetten kurtaran yetkililere, çalışan personele teşekkür ediyoruz" dedi. Alapınar Mahalle yoluna iş programı çerçevesinde 6 kilometre asfalt sathi kaplama yapıldığını belirten yol işleri yetkilileri, diğer ilçelerde de program dahilinde çalışmaların devam edeceğini söyleyerek çalışma yapılan yollarda sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istediler.

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