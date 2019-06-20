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Büyükşehir satrançta zirvede

1 saat önce

Büyükşehirli satranççılar, sezonun son yerel organizasyonu olan 'Nilüfer Hızlı ve Yıldırım Satranç Turnuvası'nda 6 madalya kazandı.

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Büyükşehirli satranççılar, sezonun son yerel organizasyonu olan 'Nilüfer Hızlı ve Yıldırım Satranç Turnuvası'nda 6 madalya kazandı.

Türkiye Satranç Federasyonu'nun il temsilciliği faaliyet takviminde yer alan ve Nilüfer İl Temsilciği ile Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün birlikte düzenlendiği 'Nilüfer Hızlı ve Yıldırım Satranç Turnuvası' 62 sporcunun iştirakiyle tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi Fethiye Spor Kompleksi'nde düzenlenen sezonun son yerel organizasyonuna Büyükşehir Belediyesporlu sporcular damga vurdu. Yeşil-beyazlı sporculardan Ervin Özkan Hızlı Satranç'ta birincilik elde ederken, Berat İlker beşinci olarak turnuvayı bronz madalya ile tamamladı. İlk dört basamağın tamamında Büyükşehirli sporcuların yer aldığı Yıldırım Satrançta ise Ataberk Eren şampiyonluk sevinci yaşarken, Ervin Özkan ikinci, Ediz Gürel üçüncü ve Canalp Cansun dördüncülük madalyasını aldı.

Sporcuların elde ettiği 6 derece ile en fazla madalya toplayan takım unvanını kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, bu organizasyonun ardından da zirvede yer aldı. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:14 Kaynak: İHA
Bursa Büyükşehir Belediyespor, Yıldırım, Güncel
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