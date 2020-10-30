Büyükşehir şehrin altyapısını baştan aşağı yeniliyor - Son Dakika

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, şehrin altyapısını baştan aşağı yenilemeye son sürat devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde içme suyu, kanalizasyon, depo ve fosseptik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

ESKİ Genel Müdürlüğü, 2020'nin 10 ayında il genelinde 323 kilometre içme suyu, 111 kilometre de kanalizasyon hattı yaptı. Bu arada ALO 185 Çağrı Hattı'na gelen talepler de anında ilgili birimlere aktarılarak, 12 bin 428 içme suyu ve 5 bin 225 kanal arızası giderildi. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan ESKİ yetkilileri, "Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen'in direktifleriyle şehrimizin yüzlerce noktasında aynı anda önemli çalışmalara imza atıyoruz. Sayın Başkanımızın 'Kaliteli hizmet ve hızlı çözüm' şiarını ilke edinen ekiplerimiz, gece gündüz demeden aziz hemşehrilerimize 7/24 hizmet vermektedir. Öte yandan ALO 185 Çağrı Hattı'na yapılan içme suyu ve kanal arızaları, kaçak su ihbarları ve abonelerimizin şikayetleri anında değerlendirilerek gerekli işlemler de ivedilikle yapılmaktadır. Şehrimizin en ücra noktasına varıncaya kadar altyapı hizmetlerini canla başla yürüten ekiplerimiz, halkımızın modern bir altyapıya kavuşması için de ne gerekiyorsa yapmaktadır" dedi. - ERZURUM