Kayseri'de 8 asırlık tarihi Selçuklu köşkü restore ediliyor - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Selçuklu Devleti Sultanı 1. Alaaddin Keykubad dönemine tarihlenen Kızıl Köşk'ün, restorasyona hazır hale getirildiğini açıkladı.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, önemli bir Selçuklu şehri konumundaki Kayseri'de bir tarihi değeri daha gün yüzüne çıkardıklarını belirtti.

800 yıllık tarihe sahip olduğu belirlenen Kızıl Köşk'te Büyükşehir Belediyesince yürütülen kazı çalışmasının sona erdiğini, restorasyona projesine başladıklarını aktaran Büyükkılıç, gelecek yıl yapı çevresinin düzenleneceğini, ana yapıda restorasyon çalışmalarına başlanacağını kaydetti.

Kayseri'nin önemli bir Selçuklu şehri olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, "Şehrimizin doğusunda Haydar Bey Köşkü, kuzeyinde Hızır İlyas Köşkü, batısında Keykubadiye Sarayı ve güneyinde Kızıl Köşk bulunuyor. Bunlar bize Selçuklu dönemine ilişkin çok önemli bilgiler aktarıyor. Etrafı köşklerle kuşatılmış bir Selçuklu şehrinden söz ediyoruz. İnşallah bu projemizi tamamlayarak şehrin tarihine önemli katkı sunacağız." ifadesini kullandı.