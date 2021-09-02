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Büyükşehir Semt Konaklarında Eğitim Gören Öğrenciler Başkan Gürkan'ı Ziyaret Etti - Son Dakika

Büyükşehir Semt Konaklarında Eğitim Gören Öğrenciler Başkan Gürkan'ı Ziyaret Etti

02.09.2021 15:45
Büyükşehir Semt Konaklarında Eğitim Gören Öğrenciler Başkan Gürkan'ı Ziyaret Etti, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı semt konaklarında eğitim öğretim gören ve LGS sınavı sonrasında başarı gösteren öğrenciler, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret ettiler.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi semt konaklarında 2020-2021 yılında eğitim öğretim gören 8. Sınıf öğrencileri, LGS sınavında gösterdikleri başarıların ardından yeni eğitim öğretim yılına başlamadan önce, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret ettiler.

Her yıl 10 semt konağında yaklaşık bin 900 öğrenciyle eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, yaptığı kültürel ve sosyal çalışmalarla sadece Büyükşehir Belediyesi bünyesinde değil Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlarla da işbirliği içerisinde projelerini sürdürüyor.

LGS sınavı sonrasında yapılan tercihler sonucunda istedikleri okullara yerleşen öğrenciler, semt konaklarında gördükleri eğitimin ardından yapılan çalışmalardan ötürü Başkan Gürkan'a teşekkür etti. Semt konaklarında eğitim gören öğrenciler adına açıklamada bulunan Yücel Yaren Uluata, Başkan Gürkan'a semt konaklarında eğitim görme fırsatı tanıdığı için teşekkür etti. Uluata, ayrıca Malatya'da yapılacak olan kütüphaneyi duyduklarını ve birçok arkadaşının da kütüphaneden istifade edeceğini belirtti.

Semt Konaklarında Bin 900 Öğrenciye Eğitim Öğretim Hizmeti Veriliyor

Büyükşehir Belediyesine bağlı semt konaklarında yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler veren Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Murat Nalçacı, " 2020-2021 eğitim yılı içerisinde semt konaklarımızda eğitim gören kardeşlerimizin başarısıyla Sayın Başkanımızı ziyaret ettik. Semt konaklarımızda özellikle 8. sınıfta eğitim gören ve nitelikli olarak Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi başta olmak üzere sınav sonrasında okul kazanan öğrencilerimizin Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak eğitim hizmetlerini tamamladık. Yaklaşık 10 semt konağımızda 5, 6, 7 ve 8. Sınıf olmak üzere bin 900 öğrencimize her yıl hizmet veriyoruz. 2021-2022 eğitim öğretim yılı içerisinde de aynı şekilde eğitim faaliyetlerimiz devam edecek. Çocuklarımızın başarısı Malatya'mızın başarısıdır. Öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve bizlerden desteklerini esirgemeyen Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

En Önemli Yatırım İnsana Yapılan Yatırımdır

Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman eğitim ve öğretim çalışmalarına önem verdiklerini dile getiren Başkan Gürkan, " Bir toplum geleceğini inşa etmek istiyorsa eğitime önem vermesi gerekir. Eğitimi sadece Milli Eğitim Bakanlığı'nın uhdesinde tutmakta doğru bir yaklaşım olmasa gerek. Toplumumuzun, milletimizin ve ülkemizin istikbali yetiştireceğimiz, eğitim vereceğimiz çocuklarımızın üzerindedir. Çocuklarımızı ne kadar geleceğe haiz şekilde bilgilerle mücehhez olarak donatırsak, geleceğimiz o kadar aydınlık, parlak ve güvenli hale gelir. Semt konaklarımızda eğitim öğretim gören öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve yöneticilerimizi ağırladık. LGS sınavı sonrasında Fen Liselerini ve Anadolu Liselerini kazanan öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Öğrencilerimiz ülkemizin istikbali ve geleceğidir. Çocuklarımız ne kadar güzel yetişirse ülkemizin geleceği o kadar aydınlık olur. En önemli yatırım insana olan yatırımdır. Bizlerde öğrencilerimizin gerek sportif anlamda, gerek kültürel anlamda, gerek eğitim öğretim anlamında daha iyi yetişmeleri için belediye olarak yoğun çalışma içerisindeyiz. Çalışmalarımızı sadece semt konaklarında değil aynı zamanda Milli Eğitime bağlı örgün eğitim kurumlarında da bu desteklerimizi öğrencilerimize veriyoruz.

Özellikle son süreçte pandemiyle ilgili uzaktan eğitimin görülmesi nedeniyle tablet ihtiyacı olan öğrencilerimize Büyükşehir Belediyemiz tarafından ihtiyacı olan ve bizlerden isteyen öğrencilerimizin tablet ihtiyaçlarını karşıladık. Buda bizim eğitim ve öğretime verdiğimiz önemin göstergelerinden biridir. Örgün ve yaygın eğitim kurumlarımızda eğitim öğretim gören Halk Eğitim ve Milli Eğitim müfredat programında olan öğrencilerimize gezi, çevre düzenlemesi ve okul yapımı anlamında her konuda desteğimizi veriyoruz. Bilindiği gibi Atatürk Kız Lisesine yeni bir bina yaparak eski bulunduğu alana yine eğitim ve kültür faaliyetleri içerisinde Malatya'ya kütüphane yapıyoruz. Öğrencilerimizin ders dışı zamanlarda ihtiyaç duyacağı bilgileri temin etme noktasında, internet erişimi noktasında ve evlerinde çalışma imkânı olmayan öğrencilerimizin ders çalışmalarını sağlama noktasında Malatya'mızın ve Malatya'da yetişecek öğrencilerimizin ailelerine, Malatya'mıza ve ülkemize faydalı bir birey olmaları için elimizden gelen gayreti ve çabayı gösteriyoruz.

Malatya'da huzur şehri tabirini kullanırken ve Malatya'nın insanlık tarihinin başladığı Anadolu'yu Anayurt yapan destan şehrini mazisine layık istikbale hazırlamak noktasında bütün birimlerimizle, toplumumuzun bütün katmanlarıyla, bütün paydaşlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah öğrencilerimiz gelecekte bugünün küçükleri yarının büyükleri olarak bizlerin oturduğu yerlerde oturacaklar. Öğrencilerimiz kendilerini ne kadar iyi yetiştirirlerse yöneticilik yaptıkları yerleri inkişaf ettirirler. Bizlerin yarınımızdan emin olmamız için öğrencilerimizi yarınlara, yarınların ihtiyaç duyacağı bilgilerle donatılmış bir şekilde yetiştirmekle mükellefiz. Başarılı olan öğrencilerimizi kutluyor ve tebrik ediyorum" diye konuştu.

Başkan Gürkan ziyaretin ardından öğrencilere tablet ve çeşitli hediyeler verdi.

milli eğitim bakanlığı, Selahattin Gürkan, Malatya, LGS, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Büyükşehir Semt Konaklarında Eğitim Gören Öğrenciler Başkan Gürkan'ı Ziyaret Etti - Son Dakika


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