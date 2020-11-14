Büyükşehir sertifikalı tohum üretimine devam ediyor - Son Dakika

Büyükşehir sertifikalı tohum üretimine devam ediyor

14.11.2020 16:05
Büyükşehir sertifikalı tohum üretimine devam ediyor, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından her ilçede verim ve kalite yönünden farklılık gösteren ürün çeşitlerinin tohumlarını yüksek standartlarda korumak amacıyla Araban'da başlatılan "Sözleşmeli Sertifikalı Tohumluk Yetiştirme ve Üretim Projesi" Şahinbey ilçesine bağlı Hacıköprü...

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından her ilçede verim ve kalite yönünden farklılık gösteren ürün çeşitlerinin tohumlarını yüksek standartlarda korumak amacıyla Araban'da başlatılan "Sözleşmeli Sertifikalı Tohumluk Yetiştirme ve Üretim Projesi" Şahinbey ilçesine bağlı Hacıköprü Kırsal Mahallesi'nde devam etti.

Proje doğrultusunda bölge iklimine uyumlu sertifikalı tohumu elde etmek adına orijinal tohum ekimi için 8 çiftçiyle protokol imzalandı.

Gastronominin başkenti unvanıyla yerel ürünlerin kalite standardını artırmak, kaliteli tohumun kullanımına ön ayak olmak ve sertifikalı tohum kullanımını yaygınlaştırmak için faaliyetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığınca ilk etapta Araban'da devreye sokulan "Sözleşmeli Sertifikalı Tohumluk Yetiştirme ve Üretim Projesi'nin" 2'nci durağı Şahinbey İlçesi'nin Hacıköprü Kırsal Mahallesi oldu. Bölgede verimi artıracağının tespit edildiği Taner ve Türköz buğday çeşidi için Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanı Kenan Seçkin ve Şahinbey Ziraat Odası Başkanı Ali Çolak'ın katılımıyla imzalanan protokolle 8 çiftçiye 20 bin kilogram orijinal tohum dağıtıldı. Tohum ekiminin ardından kazanımı gerçekleşecek 500 bin ton civarında sertifikalı tohumun 100 tonu yeniden tohumluk olarak ayrılırken geri kalanı çiftçiye verilecek.

"Tohuma daha da önem vermeliyiz"

Protokol töreninde konuşan Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığını Kenan Seçkin, "Buğday insan beslenmesinde kullanılan kültür bitkileri arasında dünyada ekiliş ve üretim bakımından ilk sırada yer almaktadır. Buğdayın uygun beslenme değeri saklama ve işlenmesindeki kolaylıklar nedeniyle yaklaşık 50 ülkenin temel besini durumundadır. Başta buğday olmak üzere hububat ve baklagillerin üretiminin artırılması için tohum seçimi tohumluk üretimi önem kazanmaktadır. Kendi üretim alanlarımızda kendi çeşitlerimiz iyi adapte olduğu için bir sorun yaşanmamaktadır. Bölgemize adapte olmuş tohumların ekimi özendirilmelidir. Tohumların sağlıklı şekilde elde edilmesi için tohumluk üretim alanları oluşturulması gerekmektedir. Geçmiş yıllarda tohumluk olarak ithal ettiğimiz ürün parasal olarak 177,3 milyon dolara kadar ulaşmıştır. Yurt dışına döviz harcayacağımıza kendi ürettiğimiz tohumları kullanmamız ülkemiz ve çiftçimiz için daha ekonomik olacaktır. Tarım bizim geleceğimizdir, bu konuda ülke olarak şanslı bir coğrafyaya sahibiz. Tarımın önemli unsurlarından biri olan tohuma daha da önem vermeliyiz. Yerel tohumlarımızın korunarak gelecek nesillere aktarılması ve halkımızın daha iyi beslenebilmeleri için yerel tohumlarımızı korumamız gerekir. Yerel tohum demek sadece sağlıklı besin demek değildir. Yerel tohum atalarımızın bize mirasıdır ve bizden sonraki nesillere de miras kalacaktır. Tohum kullanımda sürdürülebilirlik ilkesi esastır. Yerli tohumlarımızın bunlardan hariç güzel bir özelliği daha var. Bazı hastalıklara ve zararlılara karşı daha dayanıklı aşırı su ve gübre isteği olmadığı için bölgemize daha iyi uyum sağlamaktadır. Tüm bunları göz önüne alarak yerli tohumlar özendirilmeli ve kullanımı yaygınlaştırmalıyız sonuna kadar desteklemeliyiz. Bu çalışmalara destek veren herkese teşekkür ederiz" dedi.

"Yerli tohuma dönüşün ilk adımını atmalıyız"

Şahinbey Ziraat Odası Başkanı Ali Çolak ise bölge çiftçisine yönelik tohum desteğinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e ve ekibine teşekkür ederek, "Bizler yerli tohumlara daha fazla emek vererek en iyi şekilde yetiştirmeliyiz. Yerli tohuma dönüşün ilk adımını atmak istiyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Büyükşehir sertifikalı tohum üretimine devam ediyor
Büyükşehir sertifikalı tohum üretimine devam ediyor
Büyükşehir sertifikalı tohum üretimine devam ediyor
Büyükşehir sertifikalı tohum üretimine devam ediyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şahinbey, Araban, Tohum, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Büyükşehir sertifikalı tohum üretimine devam ediyor - Son Dakika


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