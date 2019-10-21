Son Dakika Haberleri: Büyükşehir servis araçları ve taksileri denetledi
Son Dakika Güncel Büyükşehir servis araçları ve taksileri denetledi

Büyükşehir servis araçları ve taksileri denetledi

1 saat önce

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri; okul servis araçlarına ve ticari taksilere yönelik uygulama gerçekleştirdi.

Büyükşehir servis araçları ve taksileri denetledi, System.String[]

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri; okul servis araçlarına ve ticari taksilere yönelik uygulama gerçekleştirdi. Eksiklikleri bulunan araç sahipleri, araçların mevzuata uygun hale getirilmesi konusunda uyarıldı.


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı bağlı Ulaşım Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri rutin denetim ve kontrol faaliyetlerini sürdürüyor. İl genelinde denetimlerini sıklaştıran ekipler; okul servis araçlarına ve ticari taksilere yönelik uygulama gerçekleştirdi. Öğrencilerin okullarına taşınmaları sırasında güvenli bir şekilde ulaşım hizmetlerinden yararlanmaları ve servis aracı işletmecilerinin mevzuata uygun şekilde faaliyet göstermelerine dair uygulamalarda bulunan belediye ekipleri, denetimlerini eğitim öğretim dönemi boyunca sürdürecek.


Korsan taksiye geçit yok


Ticari taksi kullanan vatandaşların güvenli bir şekilde yolculuk etmesi aynı zamanda korsan taşımacılığın önüne geçilmesine yönelik uygulamalarda da bulunan ekipler; il genelinde ticari taksi işletmeciliği faaliyetini yürüten araçlara da denetim uyguladı. Taksilerin; ön kapılarına durak isimleri ile plakalarını, tavanlarına da araç plakalarının yazılı olması konusunda gerekli uyarılarda bulundular. - BALIKESİR

Balıkesir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:06 Kaynak: İHA
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