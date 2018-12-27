Büyükşehir Sıcak Asfalt Çalışmalarına Devam Ediyor
1 saat önce
Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri Aydın genelinde yol yapım çalışmalarına devam ediyor.
Aydın
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri Aydın genelinde yol yapım çalışmalarına devam ediyor.
Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen çalışmalarla Söke
'de Faik Kocagöz Caddesi ve Söke Mehmet Semerci
Caddesi'nde Efeler
Baltaköy'de, Germencik Karaağaçlı
'da sıcak asfalt çalışmaları bitirildi. Vatandaşlar kendilerini yollarla buluşturan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu
'na teşekkür etti. Kuyucak Horsunlu
Okullar Caddesi'nde ve daha sonrasında Ali Bilgin
Caddesi'nde ise asfaltlama öncesi hazırlık çalışmalarına başlandı. Önümüzdeki günlerde Okullar Caddesi de sıcak asfaltla kaplanarak vatandaşların kullanımına açılacak.
Aydın'da yol yapım çalışmalarının devam edeceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "Aydın'da Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanındaki bütün yolları kaliteli hale getiriyoruz. Yol yapım çalışmalarımız 2019'da da tüm hızıyla devam edecek. Vatandaşlarımıza yapacağımızın sözünü verdiğimiz bütün yolları yapacağız. Biz çalışıyoruz, Aydın kazanıyor" diye konuştu. - AYDIN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:50 Kaynak: İHA
Otellerde Boş Yer Kalmadı! Yılbaşında Kuşadası'na Turist Yağacak
Bakan Varank, "Tarihi An" Notuyla Paylaştı, 1 Tonluk Bomba Ses Hızını Aştı
Siirt Üniversitesi Rektörü, Makam Aracının Saatte 232 Kilometre Hıza Ulaşabilmesini İstedi
Kenan Sofuoğlu'nun "Emirerlerim" Paylaşımı Büyük Tepki Çekti