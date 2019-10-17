Son Dakika Haberleri: Büyükşehir, sıfır atık'ı tiyatroyla anlattı
Son Dakika Güncel Büyükşehir, sıfır atık'ı tiyatroyla anlattı

Büyükşehir, sıfır atık'ı tiyatroyla anlattı

1 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince yürütülen çevre bilincine yönelik proje kapsamında il genelindeki tüm İlköğretim Okulları'nda Sıfır Atık ve Çevre Bilinci Eğitimi tiyatroyla desteklenince yoğun ilgi gördü.

Büyükşehir, sıfır atık'ı tiyatroyla anlattı, System.String[]

Büyükşehir, hem merkez, hem de ilçelerdeki ilkokulların 3'üncü ve 4'üncü sınıf öğrencilerine Sıfır Atık ve Çevre Bilinci Eğitimi verdi. Yoğun ilgiyle karşılanan eğitim programına dahil edilen tiyatro oyunuyla ilçeler ve kırsal mahalledeki okullar, ilk kez tiyatroyla tanıştı.

4 yıldır devam eden eğitim çalışmalarında her geçen gün kirlenerek doğallığını kaybeden çevreyi korumak, gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre ve kent bırakmak adına; sıfır atık mantığıyla atık oluşumunun önlenmesi, geri dönüşümün öneminin anlaşılması ve çevre bilincinin oluşturulması hedeflendi.

Merkez ilçeler dışında Araban, Nizip, Nurdağı, Yavuzeli, Karkamış ve İslahiye ilçelerindeki ilkokullarda gerçekleştirilen eğitimlerde; Sıfır Atık ve Çevre Bilinci Eğitimi sunumu sonrası Toprak, Su ve Çamur karakterleriyle senaryolaşan "Ödevimiz Sıfır Atık" adlı tiyatro oyunu gösterildi.

GAP desteğiyle 2019-2020 eğitim öğretim döneminde eğitimler devam edecek, her gün bir okula gidilen eğitimlerde hem çevreyi korumaya teşvik, hem de çocukları mutlu etmek için CD'li Çevre ve Çocuk ajandası, yeşeren çiçek açan kalem ve kumbara dağıtıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:36 Kaynak: Bültenler
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