Büyükşehir, Sıfır Atık'ta Kararlı

amacıyla kamu kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, atıkların kontrol altına alınması ve gelecek nesillere temiz ve yaşanılabilir bir Türkiye ve Dünya bırakmak için hazırlanan Sıfır Atık Projesi'nin uygulanma esasları üzerinde duruldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı himayesinde, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve 17 ilçe belediyesinin temsilcilerinin yer aldığı bir toplantı düzenlendi. Sıfır Atık, Bitkisel Atık Yağ ve Atık Getirme Merkezleri başlıkları altında gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ertuğrul Yıldırım yaptı. Yıldırım, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak çevrenin korunması için büyük önem arz eden bu üç başlığın altında yürütülecek olan uygulama planları hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

Çevreci Projelerin Uygulama Esaslarını Anlattı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ertuğrul Yıldırım, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın başlattığı Sıfır Atık Projesi'ni Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak uygulamaya aldıklarını dile getirdi. 2023 yılına kadar aşamalı olarak projeye geçişin sağlanacağını belirten Yıldırım, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde kaynaklarımızı korumak, atıklarımızı kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla hazırlanmış olan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Belediye Başkanlığımızca uygulamaya başlanmış olup aşamalı olarak 2023 yılına kadar uygulamaya geçilmesi hedefi ile çalışmalar yürütülmektedir" dedi.Yıldırım, çevreye zararlı olduğu bilinen bitkisel atık yağların toplanması ve atık yağların ayrı biriktirilmesine değinerek; yönetmelik gereği ilçe belediyelerinin de Atık Getirme Merkezi kurma zorunluluğu olduğunun altını çizdi.