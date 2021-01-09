Büyükşehir Şirketlerinden PORTAŞ da lüks araç satışına çıkıyor - Son Dakika

Büyükşehir Şirketlerinden PORTAŞ da lüks araç satışına çıkıyor

09.01.2021 09:55
Büyükşehir Şirketlerinden PORTAŞ da lüks araç satışına çıkıyor, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketleri masrafı yüksek olan lüks araçları satışa çıkarıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketleri masrafı yüksek olan lüks araçları satışa çıkarıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Proje Organizasyon İnşaat Doğalgaz İç ve Dış Ticaret Sanayi (PORTAŞ) da muhammen bedeli 487 bin 500 TL olan 1 adet lüks araç için 12 Ocak 2021 tarihinde ihaleye çıkacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın tasarruf odaklı uygulamaları birer birer hayata geçiyor. Göreve geldikten sonra israfla mücadele kapsamında tasarruf genelgesi yayımlayarak tüm belediye birimlerine gönderen Başkan Yavaş, geçmiş dönemde alınan ve masrafı yüksek olan lüks araçların satışına onay verdi. Büyükşehir Belediyesi birimleri başta olmak üzere tüm iştirakler de son dönemde lüks araç satışlarını hızlandırdı. Proje Organizasyon İnşaat Doğalgaz İnşaat ve Dış Ticaret Sanayi Anonim Şirketi (PORTAŞ) de 1 adet lüks araç için 12 Ocak 2021 tarihinde ihaleye çıkacak.

Lüks araçların satışı devam ediyor

PORTAŞ tarafından muhammen bedeli 487 bin 500 TL olan 2016 model bir adet lüks araç için 12 Ocak 2021 tarihinde saat 14.00'da kapalı zarf ve açık artırma usulüyle ihale düzenlenecek. İhale tarihinde satış işleminin olmaması halinde ihaleye 21 Ocak 2021 tarihinde ikinci kez yeniden çıkılacak. PORTAŞ AYKOME Şube Ceyhun Atuf Kansu Caddesi İsmet Yamak İş Merkezi No: 110/11 Çankaya adresinde yapılacak olan ihale ABB TV ve Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak. İlgilenenler, ihale şartnamesinin temini ve şartname bedeli için PORTAŞ Genel Müdürlük binasının yer aldığı Dikmen Caddesi Yeşilvadi Sokak, No: 8/C Çankaya adresine başvuruda bulunabilecek. İhale ile ilgili çıkılan ihale duyurusu ve detaylarına 'https://www.portas.com.tr/1-adet-arac-satis-ihalesi.html' adresi üzerinden ulaşılabilecek. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi lüks araç satışları kapsamında; 13 Şubat 2020'de 3 adet lüks aracın ihale yoluyla satışından 2 milyon 101 bin TL, 19 Kasım 2020'de BELKA A.Ş'ye ait 4 aracın satışından 2 milyon 277 bin 500 TL, 7 Aralık 2020 tarihinde de ANFA'ya ait toplam 9 aracın satışından da 1 milyon 244 bin TL gelir elde etti. - ANKARA

Büyükşehir Şirketlerinden PORTAŞ da lüks araç satışına çıkıyor
Büyükşehir Şirketlerinden PORTAŞ da lüks araç satışına çıkıyor
Büyükşehir Şirketlerinden PORTAŞ da lüks araç satışına çıkıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Türk Lirası, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir Şirketlerinden PORTAŞ da lüks araç satışına çıkıyor - Son Dakika


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