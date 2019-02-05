Büyükşehir Şoför Esnafının Ayağına Gidiyor

Coğrafi yapısı nedeniyle Muğla genelindeki şoför esnafının "Çalışma ve Güzergah İzin Belgelerini" çıkartmak için harcadıkları zaman kaybının önüne geçmek için Muğla Büyükşehir Belediyesi, yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi.

Coğrafi yapısı nedeniyle Muğla genelindeki şoför esnafının "Çalışma ve Güzergah İzin Belgelerini" çıkartmak için harcadıkları zaman kaybının önüne geçmek için Muğla Büyükşehir Belediyesi, yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi.



Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde taşıma faaliyeti gösteren taksi, servis, özel toplu taşıma araçları gibi kanun ve mevzuatlar kapsamına giren araç şoförlerinin, taşımaya uygun yönündeki kontrollerini yaptırmak zorunda olması nedeniyle belediye binasına gelip gitme sürelerinden dolayı zaman kaybı yaşamamaları için yeni bir düzenleme yapıldığı belirtildi.



Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;



"İlimiz genelinde kanun ve mevzuatlar kapsamına giren araçların "Taşımaya Uygunluk Belgesi" alması için bir dizi uygulama ve kontrolden geçmesi gerekiyor. Bu yüzden şoför esnafımız bu belgenin oluşturulması için belediye binamıza gelmeleri ve evraklarını doldurması gerekiyor. İlimizin coğrafi anlamdaki büyüklüğü de göz önüne alındığı taktirde şoför esnafımız iş gücü ve zaman kaybı yaşıyordu. Bunda sonra, şoför esnafımızın çalışma ve güzergah izin belgeleri ile başvuru ve takip işlemlerini, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odaları tarafından görevlendirilen personel aracılığı ile takip edilmesine imkanveren uygulamayı hayata geçirdik. Taşımacı esnafımızın Ulaşım Dairesi Başkanlığımıza bizzat başvuruda bulunmasına gerek kalmadan Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odalarından görevli personel, her hafta taşımacının faaliyet gösterdiği ilçe, mahalle ve durak merkezine giderek araçların uygunluk genel kontrollerini yapıyor. Yapılan kontroller sonucunda kanun ve mevzuatlara aykırı biri sorun olmadığı sürece esnafımızın işgücü ve zaman kaybı olmaksızın belgelerine sahip olmasına imkan veriyoruz. Bu hizmetimizi yaparken dağ bayır, yağmur çamur, gece gündüz demeden esnafımızın mağdur olmaması için vatandaş odaklı hizmetlerimize devam edeceğiz" - MUĞLA

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