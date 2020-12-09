Büyükşehir sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsata çevirdi - Son Dakika

Büyükşehir sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsata çevirdi

09.12.2020 12:52
Büyükşehir sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsata çevirdi, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla beraber şehirde çalışmaları sıklaştırdı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla beraber şehirde çalışmaları sıklaştırdı. Hafta sonu trafik akışının yoğun yaşandığı ana arterler olmak üzere 21 noktada asfalt bakımı gerçekleştirdi, altyapı ve asfaltlaması tamamlanan yerlerde kaldırım çalışmalarını tamamlandı.

Korona virüs salgınına karşı verilen ulusal mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda uygulamaya konulan 56 saatlik hafta sonu sokağa çıkma yasağında çalışmalarını hızlandıran Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, trafik yoğunluğu nedeniyle çalışma yürütmede sıkıntı yaşanan ana arterlerde asfaltlama ve tadilat çalışmalarına başladı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, sokağa çıkma yasağı döneminde kent genelinde 21 noktada asfalt ve bakım onarımı gerçekleştirdi. Öte yandan büyükşehir ekipleri Fevzi Çakmak Bulvarı, Beykent 4 Nolu Cadde, Şehirgösteren ve Burak Mahallesi mevkiinde yapımı tamamlanan yol ve altyapı çalışmaları sonrası kaldırımların düzenlemesini yaptı. 15 yeni imar yolunun açılma işlemini sürdürüldü.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ayrıca Havaalanı yolunu KÜSGET Sanayi Sitesi'ne bağlayan yeni imar yolu açma çalışmaları yerinde inceledi. 3 kilometrelik, 30 metre genişliğinde olan ve 2 köprünün de içinde bulunduğu yolla beraber şehir merkeziyle üretim merkezinin arasında yeni bir alternatif oluşacak. Yol ile mevcut bağlantılarda yaşanan yoğunluğun engellemesi amaçlanırken seyahat süresini düşürecek.

"Sokağa çıkma kısıtlamasında rahat çalışıyoruz"

Konu hakkında açıklama yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, pandemiden dolayı vatandaşlar evdeyken teknik ekiplerin çalışmalara devam ettiğini vurgulayarak, "Pandemi de şehri bir şantiyeye dönüştürdük. Yapılması gereken altı yapı ve üst yapı çalışmaları ilgili kuruluşlarıyla beraber birimlerimizle bu süreci değerlendirip kullandık. Bir sanayi şehriyiz herkes bizi organize sanayi ile bilir ayrıca biz küçük sanayi şehriyiz. Organize Sanayi oluşturan altyapı yaklaşık 100 yıllık geçmişi olan küçük sanayi. Bu bulunduğumuz hatta ise küçük sanayiyi şehre bağlayıp iki köprü yaparak yaklaşık yaklaşık 30 kilometrelik hattı açacak, dolaşmadan çok hızlı bir şekilde vatandaşlarımız şehre gelecek. Ana güzergah yapmak için arkadaşlarımız imar, ulaşım ve fen işleri olarak alana girdi bu köprü tamamlandı. Altyapı kuruluşlarının hızlı bir şekilde işlerini tamamlayıp çıkmalarını bekliyoruz. Aralık ayında altyapı kuruluşlarının çalışmaları bitince Fen İşleri Daire Başkanlığı burayı hızlı bir şekilde asfaltlayacak. Küçük sanayi çok hızlı bir şekilde şehre bağlayacağız. Esnafımız bütün gün dolaşarak gidip gelmekten kurtulacak, hızlı bir şekilde seyahat edecek. Vatandaşlarımızın hem zamanını harcamalarını engelleyecek hem de araçlarından çıkan çevreye zararlı gazların salınımını azaltacağız. Sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde şehri şantiyeye çevirerek yoğunluktan dolayı girmesi zor alanlarda rahatça çalışıyor, bu işleri bitirerek çıkıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Büyükşehir sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsata çevirdi
Büyükşehir sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsata çevirdi
Büyükşehir sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsata çevirdi
Büyükşehir sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsata çevirdi
Büyükşehir sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsata çevirdi
Büyükşehir sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsata çevirdi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, imar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsata çevirdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi Taksici istediği yere götürmeyince taksiyi alıp kaçtı: Beni götürmedikleri için ben de kendimi götürdüm Bakan Koca bizzat açıkladı! Türkiye'de yapılacak Çin aşısının iki yan etkisi olacak UEFA, PSG-Başakşehir maçının hakemi Coltescu'yla ilgili soruşturma başlattı PSG - Başakşehir maçındaki ırkçılık olayı sonrası sahadan çıkmanın fitilini Kimpembe ateşledi Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu E-ihale üzerinden satılacak! Bakanlık'tan vatandaşa uygun fiyata otomobil Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş
Webo'ya destek veren Gülben Ergen, yıllar önceki gafı yüzünden tepki çekti Webo'ya destek veren Gülben Ergen, yıllar önceki gafı yüzünden tepki çekti         
12:17
Başakşehir maçındaki ırkçılık skandalı akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisini getirdi Başakşehir maçındaki ırkçılık skandalı akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisini getirdi         
11:54
Koronaya yakalanan babasına refakat eden öğretmen, hastane bahçesindeki banklarda uzaktan eğitimle ders veriyor Koronaya yakalanan babasına refakat eden öğretmen, hastane bahçesindeki banklarda uzaktan eğitimle ders veriyor         
11:33
İçeriğin değeri 900 milyon TL! Acun Ilıcalı, Exxen için fiyat politikasını belirledi İçeriğin değeri 900 milyon TL! Acun Ilıcalı, Exxen için fiyat politikasını belirledi         
11:31
İstihdama dönüş ve ilave istihdam desteği için başvurular 31 Aralık'ta sona eriyor: Aylık 1.324 TL verilecek İstihdama dönüş ve ilave istihdam desteği için başvurular 31 Aralık'ta sona eriyor: Aylık 1.324 TL verilecek         
11:04
Ünlü anketçiden bomba iddia! Ünlü anketçiden bomba iddia! "Bahçeli koltuğu devredebilir" deyip isim bile verdi         
10:38
Dağıtım ve tedarik şirketlerinin keyfi harcamaları elektrik faturalarına eklenecek Dağıtım ve tedarik şirketlerinin keyfi harcamaları elektrik faturalarına eklenecek         
10:21
Dört kentimizde durum vahim! Yoğun bakım doluluk oranları yüzde 90 seviyelerine yaklaştı Dört kentimizde durum vahim! Yoğun bakım doluluk oranları yüzde 90 seviyelerine yaklaştı         
09:59
Irkçı hakemin savunması pes dedirtti: Webo'ya hakaret etmedim, negru siyah adam demek Irkçı hakemin savunması pes dedirtti: Webo'ya hakaret etmedim, negru siyah adam demek         
09:53
Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti         
09:51
Askerlik borçlanması yapan erkekler 1 yıl, doğum borçlanması yapan kadınlar ise 6 yıl erken emekli olabiliyor Askerlik borçlanması yapan erkekler 1 yıl, doğum borçlanması yapan kadınlar ise 6 yıl erken emekli olabiliyor         
09:31
Ülke genelinde aranan 23 yaşındaki suç makinesi Ankara'da yakalandı Ülke genelinde aranan 23 yaşındaki suç makinesi Ankara'da yakalandı         
07:08
Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i Batuhan Karacakaya, Survivor 2021'e yarışmacı olarak katılan üçüncü isim oldu Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i Batuhan Karacakaya, Survivor 2021'e yarışmacı olarak katılan üçüncü isim oldu         
21:09
Prof. Dr. Murat Akova: Tam kapanma olmazsa çok daha şiddetli bir pandemi ile karşı karşıya kalacağız Prof. Dr. Murat Akova: Tam kapanma olmazsa çok daha şiddetli bir pandemi ile karşı karşıya kalacağız         
20:32
Yeşilçam'ın güzeli Serpil Çakmaklı son haliyle şaşırttı! Yıllara meydan okuyor Yeşilçam'ın güzeli Serpil Çakmaklı son haliyle şaşırttı! Yıllara meydan okuyor         
18:34
Bodrum'a giden Tuğba Ekinci, cüretkar mayosuyla güneş banyosu yaptı Bodrum'a giden Tuğba Ekinci, cüretkar mayosuyla güneş banyosu yaptı         
15:05
Maske ve mesafe kurallarına uymayan 3 polise ceza yazdıran Vali, ödemeyi de kendisi yaptı Maske ve mesafe kurallarına uymayan 3 polise ceza yazdıran Vali, ödemeyi de kendisi yaptı         
12:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2020 12:56:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsata çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei