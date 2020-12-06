Büyükşehir ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında da vatandaşların yanında - Son Dakika

Büyükşehir ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında da vatandaşların yanında

06.12.2020 16:17

Büyükşehir ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında da vatandaşların yanında Büyükşehir ekipleri, kısıtlamalarda acil ihtiyaçları olan vatandaşlar için sokaklara indi Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması süresince oluşturduğu nöbetçi ekiplerle 65 yaş üstü vatandaşlar...

Büyükşehir ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında da vatandaşların yanında

Büyükşehir ekipleri, kısıtlamalarda acil ihtiyaçları olan vatandaşlar için sokaklara indi

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması süresince oluşturduğu nöbetçi ekiplerle 65 yaş üstü vatandaşlar ile acil ihtiyacı olan vatandaşların taleplerini karşıladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, hafta sonları için alınan sokağa çıkma kısıtlamasında oluşturduğu nöbetçi ekiplerle 65 yaş üstü vatandaşlar ile acil ihtiyacı olan vatandaşların taleplerini giderdi. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri Büyükşehir ALO 153 hattını arayan söz konusu vatandaşların, sokağa çıkma yasağı kuralları ölçüsünde acil ihtiyaçları için seferber oldu. Belediyecilik hizmetlerini de aksatmadan sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentin 52 farklı bölgesinde görev yapan itfaiye istasyonları, 188 Cenaze, Büyükşehir DESKİ 185 Çağrı Merkezi, Zabıta Dairesi Başkanlığı ve diğer nöbetçi birimleriyle hizmetlerine devam etti.

"Dayanışma içinde inşallah bu zor günleri hep beraber atlatacağız"

Sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların yardımına koşan tüm ekiplere teşekkür eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak oluşturduğumuz nöbetçi ekiplerle evinde kalan vatandaşlarımız için gayret ediyoruz. Dayanışma içinde inşallah bu zor günleri hep beraber atlatacağız. Görevimizin başında, vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında da vatandaşların yanında
Büyükşehir ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında da vatandaşların yanında
Büyükşehir ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında da vatandaşların yanında
Büyükşehir ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında da vatandaşların yanında
Büyükşehir ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında da vatandaşların yanında
Büyükşehir ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında da vatandaşların yanında
Büyükşehir ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında da vatandaşların yanında
Büyükşehir ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında da vatandaşların yanında

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Sokağa Çıkma Yasağı, 112 Acil, Denizli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında da vatandaşların yanında - Son Dakika


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