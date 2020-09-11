Büyükşehir sokak hayvanlarına destek olmaya devam ediyor - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Sağlıklı Patiler Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği ile birlikte Elmadağ Tekke köyünde yaşam mücadelesi veren 200 civarında sokak hayvanına gıda, barınma ve kısırlaştırma desteği sağlıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, hayvan dostu çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, sokak hayvanlarının doğal yaşam ortamlarında gıda ve barınma sıkıntısı yaşamamaları için gönüllü hayvanseverlerle iş birliğini sürdürüyor. Doğada yaşayan tüm canlılara yaz-kış gıda desteğinde bulunan Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in ücra köşelerinde gönüllüler tarafından bakılan sokak hayvanlarına da veterinerlik hizmeti sağlıyor. Sağlıklı Patiler Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği'nin çağrısına sessiz kalmayan Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Elmadağ Tekke köyünde yaklaşık 200 sokak köpeğinin kısırlaştırma işlemini gerçekleştirdi. Sokak köpekleri, tedavileri tamamlandıktan sonra Büyükşehir'in özel nakil araçlarıyla alındıkları yere geri bırakıldı.

Büyükşehir ekipleri, kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte köpeklerin yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla aşınmış ve ömrünü tamamlamış sundurmaları onarıyor, üzerini brandayla kapatıyor, lojistik destek sağlıyor, zemini ise asfalt ve mıcır kaplama ile döşüyor. Sokak hayvanlarına yönelik gönüllülerle iş birliklerini aralıksız sürdürdüklerini söyleyen Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner Şube Müdürü Mustafa Şener, "Hayvanların yaşadıkları alanı kış şartlarına hazırlamak için üstü kapalı alanlar inşa ediyoruz. Kırılmış direklere bakım onarım yapıyoruz, sundurmaların üzerini brandayla kapatıyoruz. Hayvanlarımızı kar ve soğuktan korumak için de zemini asfalt ve mıcır kaplama ile kapatıyoruz. Bugün 12 tane köpeğimizi de kısırlaştırmak üzere aldık ve kısırlaştırma işlemleri sonrasında tekrar geri getirerek bu noktaya teslim edeceğiz. Belirli aralıklarla yaz-kış besleme desteğine de devam edeceğiz" dedi.

Sağlıklı Patiler Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği kurucusu Fulya Törün ise, "Mansur Başkan göreve geldiği günden itibaren ne kadar büyük bir hayvansever olduğunu Ankara'daki bütün hayvanseverler gördü. Burada 200'e yakın sokak köpeğine ev sahipliği yapıyoruz. Büyükşehir Belediyesi özellikle pandemi döneminde bize gerçekten ilaç oldu. Bize kuru mama, yal ve kavurmalarla büyük katkı sağladı. Sundurma yaptılar, ekipler sundurmaları sağlamlaştırıp üstünü kapattı. Zemin artık kış şartlarından etkilenmeden, ıslanmadan daha yaşanabilir bir ortam haline geldi" diye konuştu. - ANKARA