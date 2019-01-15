Büyükşehir Sokak Hayvanlarına Sahip Çıkıyor
7 dakika önce
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sokakta yaşayan kedilerin olumsuz hava şartlarından etkilenmesini engellemek için kentin farklı noktalarına 11 adet Kedi Evi yerleştirdi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sokakta yaşayan kedilerin olumsuz hava şartlarından etkilenmesini engellemek için kentin farklı noktalarına 11 adet Kedi Evi yerleştirdi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarını korumak ve yeme-içme ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, sokakta yaşayan kedilerin olumsuz hava şartlarından etkilenmesini engellemek için kentin farklı noktalarına 11 adet Kedi Evi yerleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından yapılan 11 adet Kedi Evi, Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri ile birlikte kentin çeşitli noktalarına yerleştirildi. Yerleştirilen evler onlarca kediye ev sahipliği yaparak kış aylarında soğuktan korunma ihtiyaçlarını karşılayacak. Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, kedilerin beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için de Kedi Evleri'nin yanına mama kabı bıraktı. Ekipler, kedilerin beslenmesi için mahallelerdeki esnaflara da kedi maması dağıttı. - DİYARBAKIR
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:41 Kaynak: İHA
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