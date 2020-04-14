Büyükşehir sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika

Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle sokaklara hayvanlar için mama bırakıyorlar.



Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, kent merkezi ve kırsal bölge ayırımı yapmadan sokak hayvanlarını beslemeye devam ediyor. Korona virüs salgını sebebiyle vatandaşlar dışarı çıkmazken, sokak hayvanları da bu durumdan etkilenerek yiyecek bulmakta güçlük çekiyor. Bunu engellemek için var gücüyle çalışan belediye ekipleri, sokak hayvanlarının yoğun olduğu noktalara mama ve su kabı koyarak, sokak hayvanlarının aç kalmasını engelliyor. Hayvanlara mama veren ekipler, aynı zamanda onları severek sokak hayvanlarını unutmadıklarını gösteriyor. - ERZURUM