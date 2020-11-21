Büyükşehir, sokak hayvanlarının tedavisi için önemli bir çalışma başlattı - Son Dakika

Büyükşehir, sokak hayvanlarının tedavisi için önemli bir çalışma başlattı

21.11.2020 18:05
Büyükşehir, sokak hayvanlarının tedavisi için önemli bir çalışma başlattı, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Hayvanat Bahçesi bünyesinde bulunan Köpek Barınağı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Hayvanat Bahçesi bünyesinde bulunan Köpek Barınağı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Başkan Fatma Şahin, yaralı ve sahipsiz hayvanların tedavisi için Gaziantep Bölgesi Veterinerler Odası ve sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) yapılan toplantılar sonucunda ortak bir protokol imzalama kararı aldıklarını belirtti.

Hayvan Dostu Gaziantep için çalışmalarını sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi projelerine devam ediyor. Bu kapsamda yürütülen faaliyetleri incelemek için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Dairesi Başkanlığı'na bağlı Köpek Barınağı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretinde Gaziantep Bölgesi Veterinerler Odası Başkanı Meltem Peri ve Canlı Hayatını İyileştirme Derneği (CAHİDE) Yönetim Kurulu üyesi Cemal Tosun ile bir araya geldi. Yapılan görüşmede Gaziantep Modeli ile yeni bir proje için mutabakata varılırken, imzalanması planlanan protokolle özellikle sahipsiz kedi, köpeklerin bakımı ve ihtiyaçlarının karşılanması konusunda yetersiz gelindiği anda sivil veteriner hekimliklerden yararlanılacak. Onları da aşan vakalar söz konusu olursa bölgede bulunan veterinerlik fakültelerine hayvanların gönderiminin yapılması hedefleniyor. Tedavisi tamamlanan sahipsiz hayvanlar alındıkları bölgelere geri bırakılacak.

Yeni barınağın detayları belli oldu

Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021 yılında Burç Yazıbağ'da 10 dönüm üzerine yaklaşık 10 milyon Türk lirası maliyetinde ki yapımı planlanan yeni köpek barınağının detaylar belli oldu. Mevcut barınakla beraber faaliyet gösterecek olan yeni yerde kedi ve köpekler için ayrı bölümlerin oluşturulacak, daha ferah bir alan oluşturulacak. Hasta olanlar, kısırlaştırılanlar için ayrı bölmelerin olacağı barınakta, şehir genelinde bulunan kedi ve köpeklerin genel bakımlarını Gaziantep Büyükşehir Belediyesi üstlenecek. Yeni yerin yapılmasıyla şehrin 20 yıllık kedi ve köpek barınağı ihtiyacı karşılanacak.

"Birlikte çalışma modeli ile ekosistemi dengede tutmaya gayret edeceğiz"

Konu hakkında açıklama yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, büyük bir ekosistemin olduğunu ve burada yaşayan canlıların birer emanet olduğunu hatırlatarak, "Bu ekosistemi kendi içerisinde devam ettirmek için de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Sokak hayvanları için gerçekleştirilen ve yapılması planlanan projelere ilişkin sivil toplum kuruluşların desteği bizim için çok önemlidir. Gönüllülük esaslı bir çalışma var. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin büyük bir sistemi var. Bir hayvanın ihtiyacı olan ne varsa yapmak için ekiplerimiz, aşkla çalışıyorlar. Buranın dışındaki hayatta ise besleme noktalarımız var. Kedimizin köpeğimizin karda kışta aç kalmaması için beslenmeleri gerekiyor. Hastalandıkları zaman hızlı bir şekilde müdahale edilmesi gerekiyor. Bugün aldığımız karara baktığımız zaman asıl sorun yaralı hayvanın hızlı müdahalesidir. Yaralı hayvana hızlı müdahale kapsamında STK'ları dinlediğimiz zaman oda başkanımızla bir protokol imzalama ihtiyacı duyduk. Burada ortaya çıkan maliyeti Büyükşehir Belediyesi olarak biz karşılayacağız. Aynı zamanda burayı aşan durumlarda bölgede veterinerlik fakülteleri var. Onlarla çalışacağız. Çünkü her bir yaralının kendi içerisinde yapacakları var. Birlikte çalışma modeli ile ekosistemi dengede tutmaya gayret edeceğiz. Beslenme noktalarını özellikle çok önemsiyorum. Kış geliyor. Aç kalmamaları gerekiyor hayvanlarımızın. Üzerimize düşen her şeyi yapacağız. 10 milyonluk liralık yeni bir yatırım yapıyoruz. Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Tarım İl Müdürlüğümüzle konuştuk. Hızlı bir şekilde onu da hayata geçireceğiz. Böylelikle kurulacak tesis ile şehrin hayvan dostu kent olması yönünde güçlü bir adım atmış olup bölgenin barınak ihtiyacını da önemli bir oranda karşılamış olacağız. İnsan sevgisi hayvan sevgisi ile başlıyor. Hayvanı sevmeyen insanı da sevemez. Bir sevgi toplumu için ne yapmak gerekiyorsa yapacağız" dedi.

"Sokak hayvanlarımızı barınaklarına ulaştıracağız"

Gaziantep Bölgesi Veterinerler Odası Başkanı Meltem Peri ise hayvanat bahçesi ile sokak hayvanlarına ilişkin çalışmada memnuniyetle yer alacaklarını aktararak, "Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in ve ilgili daire başkanlığının desteğiyle de istişareler yaparak nasıl hareket edeceğimizi belirlemekteyiz. Sokak hayvanlarına nasıl fayda sağlarız düşüncesinden hareketle bir protokol üzerinde konuşacağız. Gaziantep'te birçok özel klinik var ve birçok ameliyatı başarıyla nihayete erdiriyor. Böylelikle bakımı yapılan sokak hayvanlarının hastalıkları iyileştirilerek tekrar alındığı yere bırakılabiliyor. Bu doğrultuda halihazırda devam eden çalışmalarımıza devam ederek sokak hayvanlarımızı barınaklarına ulaştıracağız" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi ile uyum içinde çalıştıklarını belirten CAHİDE Yönetim Kurulu üyesi Cemal Tosun yapılacak çalışmaların iyi şeyleri beraberinde getireceğinin altını çizdi. - GAZİANTEP

Büyükşehir, sokak hayvanlarının tedavisi için önemli bir çalışma başlattı
Büyükşehir, sokak hayvanlarının tedavisi için önemli bir çalışma başlattı
Büyükşehir, sokak hayvanlarının tedavisi için önemli bir çalışma başlattı
Büyükşehir, sokak hayvanlarının tedavisi için önemli bir çalışma başlattı

Hayvanat Bahçesi, Fatma Şahin, Gaziantep, Köpek, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Büyükşehir, sokak hayvanlarının tedavisi için önemli bir çalışma başlattı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Fenerbahçe, deplasmanda Gençlerbiriği'ni 5-1 mağlup etti Muazzez Ersoy, büyük çabayla yaptırdığı ve adının verildiği lösemi hastanesinin isminin değiştirilmesine sitem etti AK Partili Mahir Ünal'dan Alaattin Çakıcı açıklaması: Erdoğan'a karşı darbe ve ölüm tehditleri yapılırken sus pus olanlar, şimdi ağlıyorlar Restoran yasağına Türk işi çözüm! Yemeklerini alıp büfelerin önünde oturup yediler Son Dakika! Bakan Koca salgındaki kötü gidişatı bu sözlerle gözler önüne serdi: Ağır hasta sayısı 4 ayda 8 kat arttı Tedavisine evde devam edilen Mehmet Ali Erbil'den yeni fotoğraf Üst dudağı ve burun delikleri olmayan kuzu, çiftçiyi hayretler içinde bıraktı FETÖ üyesi olmakla suçlanan İYİ Parti Rize İl Başkanı: Elinde belge olup savcılığa vermeyen şerefsizdir
Vodafone Park'ta kritik mücadele! İki takımın da ilk 11'i belli oldu Vodafone Park'ta kritik mücadele! İki takımın da ilk 11'i belli oldu         
17:54
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı mesajı: İnşallah tüm insanlığın hizmetine sunacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı mesajı: İnşallah tüm insanlığın hizmetine sunacağız         
17:43
İsveç'te kritik görevdeki Türk asıllı subay, esrarengiz bir biçimde kayboldu İsveç'te kritik görevdeki Türk asıllı subay, esrarengiz bir biçimde kayboldu         
16:43
Dengesini kaybederek 4. kattan düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Dengesini kaybederek 4. kattan düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti         
16:28
"İnançsız insan vicdanlı değildir" diyen Öykü Gürman'a Ateizm Derneği'nden tepki         
15:49
Trenin ucu bucağı görünmüyor! Ermenilerden ele geçirilen tank ve toplar Bakü'ye götürüldü Trenin ucu bucağı görünmüyor! Ermenilerden ele geçirilen tank ve toplar Bakü'ye götürüldü         
14:55
Kısıtlama öncesi Konyaaltı Sahili turistlere kaldı, kent sakinleri de fotoğraf çekinmekle yetindi Kısıtlama öncesi Konyaaltı Sahili turistlere kaldı, kent sakinleri de fotoğraf çekinmekle yetindi         
14:30
Kızını trafik kazasında kaybeden baba: Kurban olduğum yavrum, gelinlikle gidecekken tabutla gidiyor Kızını trafik kazasında kaybeden baba: Kurban olduğum yavrum, gelinlikle gidecekken tabutla gidiyor         
14:16
O Ses Türkiye'nin sevilen yarışmacısı ses tellerinden ameliyat oldu O Ses Türkiye'nin sevilen yarışmacısı ses tellerinden ameliyat oldu         
13:52
Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor         
12:21
1 Aralık'ta kış lastiği uygulaması başlıyor, kurala uymayana 885 TL ceza kesilecek 1 Aralık'ta kış lastiği uygulaması başlıyor, kurala uymayana 885 TL ceza kesilecek         
12:17
Eşi Gökhan Çıra'nın kendisini aldattığı ileri sürülen Melisa Emirbayer'e şiddet uyguladığı söylenen Selin Ciğerci gözyaşlarına boğuldu Eşi Gökhan Çıra'nın kendisini aldattığı ileri sürülen Melisa Emirbayer'e şiddet uyguladığı söylenen Selin Ciğerci gözyaşlarına boğuldu         
11:57
Köyde hurda Anadol'lara hayat veriyor: 2 bin liraya alıp restore ettikten sonra 11 bin liraya satıyor Köyde hurda Anadol'lara hayat veriyor: 2 bin liraya alıp restore ettikten sonra 11 bin liraya satıyor         
11:29
Bahçesine fidan dikerken 6. yüzyıla ait kilise buldu Bahçesine fidan dikerken 6. yüzyıla ait kilise buldu         
11:05
Vatandaşların kısıtlamayı yanlış anladığı kentimizde in cin top oynuyor Vatandaşların kısıtlamayı yanlış anladığı kentimizde in cin top oynuyor         
10:55
Sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışan PKK'lı kadın terörist böyle yakalandı Sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışan PKK'lı kadın terörist böyle yakalandı         
10:25
Dolandırıldığını sanıp kamera kayıtlarını izledi, iş yerinin soyulduğunu fark etti Dolandırıldığını sanıp kamera kayıtlarını izledi, iş yerinin soyulduğunu fark etti         
10:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2020 18:33:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir, sokak hayvanlarının tedavisi için önemli bir çalışma başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei