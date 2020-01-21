Büyükşehir Söke Hilmi Meydan Caddesi'ni yeniliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir Söke Hilmi Meydan Caddesi'ni yeniliyor - Son Dakika

Büyükşehir Söke Hilmi Meydan Caddesi'ni yeniliyor

6 saat önce

AYDIN (İHA) – Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun talimatıyla, Söke'nin merkez mahallelerinde başlayan yol yapım seferberliği devam ediyor.

Büyükşehir Söke Hilmi Meydan Caddesi'ni yeniliyor, System.String[]

AYDIN (İHA) – Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun talimatıyla, Söke'nin merkez mahallelerinde başlayan yol yapım seferberliği devam ediyor.


Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun talimatlarıyla Söke'nin merkez mahallelerinde başlayan yol yapım seferberliği Hilmi Meydan Caddesi'nde sürüyor. Söke'nin önemli caddelerinden biri olan Hilmi Meydan Caddesi'nde Büyükşehir ekipleri vatandaşların talebi doğrultusunda parke kaplama ve kaldırım çalışması başlattı. - AYDIN

Özlem Çerçioğlu, Aydın, Söke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:07 Kaynak: İHA
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