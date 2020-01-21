Büyükşehir Söke Hilmi Meydan Caddesi'ni yeniliyor - Son Dakika

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Büyükşehir Söke Hilmi Meydan Caddesi'ni yeniliyor
6 saat önce
AYDIN (İHA) – Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun talimatıyla, Söke'nin merkez mahallelerinde başlayan yol yapım seferberliği devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:07 Kaynak: İHA
AYDIN (İHA) – Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun talimatıyla, Söke'nin merkez mahallelerinde başlayan yol yapım seferberliği devam ediyor.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun talimatlarıyla Söke'nin merkez mahallelerinde başlayan yol yapım seferberliği Hilmi Meydan Caddesi'nde sürüyor. Söke'nin önemli caddelerinden biri olan Hilmi Meydan Caddesi'nde Büyükşehir ekipleri vatandaşların talebi doğrultusunda parke kaplama ve kaldırım çalışması başlattı. - AYDIN
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