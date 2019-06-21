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Büyükşehir sorunlu alanları çözüme kavuşturuyor

37 dakika önce

Konya Büyükşehir Belediyesi, Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı ile imzalanan protokol kapsamında Alaaddin Caddesinde atıl vaziyette duran ve tehlike arz eden eski 2. Ordu Komutanlığı binasında yıkım çalışmalarına başladı.

Büyükşehir sorunlu alanları çözüme kavuşturuyor, System.String[]
Konya Büyükşehir Belediyesi, Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı ile imzalanan protokol kapsamında Alaaddin Caddesinde atıl vaziyette duran ve tehlike arz eden eski 2. Ordu Komutanlığı binasında yıkım çalışmalarına başladı.

Büyükşehir Belediyesi, Milli Savunma Bakanlığının envanterinde bulunan ve 1983 yılında 2. Ordu Komutanlığının Malatya'ya taşınmasına kadar karargah binası olarak kullanılan, sonrasında bir süre askeri öğrenci yurdu olarak hizmet veren, 2012 yılından bu tarafa da atıl vaziyette bulunan binanın yıkımına başladı. Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı ile imzalanan protokol kapsamında atıl halde bulunan ve tehlike arz eden 1 bin 282 metrekare büyüklüğündeki binada başlayan çalışmalar tamamlandıktan sonra şehrin en işlek bölgelerinden olan Alaaddin Caddesi rahatlamış de olacak. Büyükşehir Belediyesi, önceki yıl da şehre yakışmayan Alaaddin Durağı yanındaki Teksas Gazinosu olarak bilinen atıl durumdaki eski bina ile Meram Tavusbaba bölgesindeki opera diye bilinen atıl binayı kamulaştırarak yıkımını yapmıştı. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:49 Kaynak: İHA
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