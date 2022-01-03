Büyükşehir Sosyal Medyada Türkiye üçüncüsü oldu - Son Dakika

2021 yılı baz alınarak Boom Social tarafından yapılan Sosyal Medya Kullanım Performans Analizi'nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyeleri arasında Facebook ve instagramda Türkiye ikincinci olurken genel performans değerlendirmesinde ise Türkiye'nin 3'üncüsü oldu. Hizmet ve sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği projelerle adından sıkça söz ettiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'ye örnek hizmetlerini geliştirerek dikkatleri üzerinde toplamayı başardı ve bu üstün performansı sosyal medyaya yansıttı. Özellikle Instagram ve Facebook'ta kazandığı yüksek etkileşimle çalışmalarının meyvesini toplayan büyükşehir, bu başarıyı 30 büyükşehir arasında üçüncülükle taçlandırdı.

NÜFUSUN 2 BUÇUK KATI ETKİLEŞİM

Kurulan Yeni Medya Birimi ile sosyal medyayı etkili kullanan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sosyal mecrada varlığını iyiden iyiye hissettirdi. Buna göre 2021 yılı Türkiye Büyükşehir Belediyeleri Sosyal Medya Kullanım Performans Analizi'ne göre Instagram'da 3 milyon 730 bin 555, Twitter'da 407 bin 378, Facebook'ta 1 milyon 52 bin 945 toplamda ise 5 milyon 198 bin 480 etkileşim sayısıyla kendisine üçüncü sırada yer buldu. İllerin nüfus sayıları dikkate alındığında ise 5 milyonu aşkın etkileşim Kocaeli'nin 2 milyona yaklaşan nüfusunun yaklaşık 2 buçuk katı olması ile de dikkat çekiyor.