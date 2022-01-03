Üye Girişi
Büyükşehir Sosyal Medyada Türkiye üçüncüsü oldu - Son Dakika

Büyükşehir Sosyal Medyada Türkiye üçüncüsü oldu

03.01.2022 08:32
Büyükşehir Sosyal Medyada Türkiye üçüncüsü oldu

2021 yılında 30 Büyükşehir arasında yapılan sosyal medya performans araştırmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 26 Büyükşehiri geride bırakarak önemli bir başarı elde etti

2021 yılı baz alınarak Boom Social tarafından yapılan Sosyal Medya Kullanım Performans Analizi'nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyeleri arasında Facebook ve instagramda Türkiye ikincinci olurken genel performans değerlendirmesinde ise Türkiye'nin 3'üncüsü oldu. Hizmet ve sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği projelerle adından sıkça söz ettiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'ye örnek hizmetlerini geliştirerek dikkatleri üzerinde toplamayı başardı ve bu üstün performansı sosyal medyaya yansıttı. Özellikle Instagram ve Facebook'ta kazandığı yüksek etkileşimle çalışmalarının meyvesini toplayan büyükşehir, bu başarıyı 30 büyükşehir arasında üçüncülükle taçlandırdı.

NÜFUSUN 2 BUÇUK KATI ETKİLEŞİM

Kurulan Yeni Medya Birimi ile sosyal medyayı etkili kullanan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sosyal mecrada varlığını iyiden iyiye hissettirdi. Buna göre 2021 yılı Türkiye Büyükşehir Belediyeleri Sosyal Medya Kullanım Performans Analizi'ne göre Instagram'da 3 milyon 730 bin 555, Twitter'da 407 bin 378, Facebook'ta 1 milyon 52 bin 945 toplamda ise 5 milyon 198 bin 480 etkileşim sayısıyla kendisine üçüncü sırada yer buldu. İllerin nüfus sayıları dikkate alındığında ise 5 milyonu aşkın etkileşim Kocaeli'nin 2 milyona yaklaşan nüfusunun yaklaşık 2 buçuk katı olması ile de dikkat çekiyor.

YORUMLAR
500

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Medya, Türkiye, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Büyükşehir Sosyal Medyada Türkiye üçüncüsü oldu - Son Dakika


HDP Bahçelievler saldırganının ilk ifadesi: Kafayı çekip bastım! HDP Bahçelievler saldırganının ilk ifadesi: Kafayı çekip bastım!         
08:32
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz         
08:27
Son dakika! Meteoroloji uyardı: Yağışlar artıyor Son dakika! Meteoroloji uyardı: Yağışlar artıyor         
08:24
Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj         
08:08
Yemek getiren kurye, gece bekçisine ulaşamadı! Acı gerçek ortaya çıktı Yemek getiren kurye, gece bekçisine ulaşamadı! Acı gerçek ortaya çıktı         
08:05
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi? İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi?         
08:02
Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu         
08:01
Satanizm propagandası iddiası! Tartışma yaratan Maske Kimsin Sen programı için RTÜK harekete geçti Satanizm propagandası iddiası! Tartışma yaratan Maske Kimsin Sen programı için RTÜK harekete geçti         
23:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı         
17:47
Metal işçileri önerilen zam sonrası greve çıktı Metal işçileri önerilen zam sonrası greve çıktı         
17:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinin yol haritasını çizecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinin yol haritasını çizecek         
17:03
Yanan otomobilden çıkan erkek cesedinin kimliği tespit edildi Yanan otomobilden çıkan erkek cesedinin kimliği tespit edildi         
16:03
34 yaş küçük aşkıyla evlenen Erman Toroğlu'na Ahmet Çakar'dan ilginç yorum 34 yaş küçük aşkıyla evlenen Erman Toroğlu'na Ahmet Çakar'dan ilginç yorum         
15:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev ziyaretinde dikkat çeken detay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev ziyaretinde dikkat çeken detay         
15:25
Enflasyona karşı yeni adımlar geliyor Enflasyona karşı yeni adımlar geliyor         
15:21
Yardım ettiği adamın tacizine maruz kalan Ayşe Özgün, suç duyurusunda bulunda Yardım ettiği adamın tacizine maruz kalan Ayşe Özgün, suç duyurusunda bulunda         
15:20
Ozan Çolakoğlu'ndan eşi Gülşen'in sahne kıyafetlerine yorum : Çok beğeniyorum Ozan Çolakoğlu'ndan eşi Gülşen'in sahne kıyafetlerine yorum : Çok beğeniyorum         
14:40

Son Dakika Haberleri
08:32 HDP Bahçelievler saldırganının ilk ifadesi: Kafayı çekip bastım!
08:30 Dolar kaç TL? 3 Ocak Pazartesi dolar, euro ne kadar?
08:27 TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz
08:26 Üç Kuruş'un başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu koronavirüse yakalandı, dizi çekimleri durdu
08:24 Son dakika! Meteoroloji uyardı: Yağışlar artıyor
08:04 Yemek getiren kurye, gece bekçisine ulaşamadı! Acı gerçek ortaya çıktı
08:03 Yılmaz Vural'a yıllar sonra "Tecavüz ettiler" yorumu soruldu, verdiği yanıtla kahkahaya boğdu
08:03 Yılmaz Vural'dan genç antrenör arayan kulüp başkanlarına veryansın: Evlenecek misin adamla?
08:02 İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi?
08:01 Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2022 08:39:09. #1.13#
SON DAKİKA: Büyükşehir Sosyal Medyada Türkiye üçüncüsü oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement