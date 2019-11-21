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Büyükşehir sosyal medyada zirvede

6 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, AK Partili Büyükşehir Belediyeleri arasında Sosyal Medya Kullanım Performans Analizi'nde, instagramda 51 bin 952, twitterda 17 bin 446, facebookta 21 bin 72 toplamda 90 bin 470 etkileşim sayısıyla 1'inci oldu.

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, AK Partili Büyükşehir Belediyeleri arasında Sosyal Medya Kullanım Performans Analizi'nde, instagramda 51 bin 952, twitterda 17 bin 446, facebookta 21 bin 72 toplamda 90 bin 470 etkileşim sayısıyla 1'inci oldu.


2014 yılında Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 5 yıl içerisinde sosyal medyada öne çıktı, etkileşim sayısı arttı. Hayata geçirdiği projelerle adından sıkça söz ettiren büyükşehir, hizmet portfeyini her geçen yıl geliştirerek dikkatleri üzerinde toplamayı başardı, üstün performansı sosyal medyaya yansıdı. Sosyal mecralarda kazandığı yüksek etkileşimle çalışmalarının meyvesini toplayan Büyükşehir Belediyesi, başarı meşalesini sosyal medyada da yaktı.


Büyükşehir Belediyesi yerel yönetiminde oluşturduğu yenilikçi anlayışla öne çıkan Fatma Şahin ise, sosyal medya analiz raporu kapsamında, Facebook'ta 132 bin 100, İnstagram'da 93 bin 667, Twitter'da 62 bin 822 toplamda ise 294 bin 711 etkileşim sayısına ulaştı, Büyükşehir Belediye başkanları arasında 2'inci sırada yer aldı. Fatma Şahin, raporda Türkiye'nin en popüler sosyal mecralarından olan Facebook'ta aldığı en yüksek etkileşimle 1'inci sıraya yerleşti.


Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sosyal mecrada varlığını iyiden iyiye hissettirdi. Buna göre, İnstagram'da 51 bin 952, Twitter 'da 17 bin 446, Facebook'ta 21 bin 72 toplamda ise 90 bin 470 etkileşim sayısıyla kendine ilk sırada yer buldu. Büyükşehir Belediyesi'ni 88 bin 254 etkileşimle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ise 72 bin 381 toplam etkileşim alarak takip etti. - GAZİANTEP

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Instagram, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:04 Kaynak: İHA
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