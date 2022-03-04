Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin birinci bahar dönemi spor okulları kayıtları başladı - Son Dakika
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Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin birinci bahar dönemi spor okulları kayıtları başladı

04.03.2022 09:54
Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin birinci bahar dönemi spor okulları kayıtları başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin 12 tesiste, 12 branştaki birinci bahar dönemi spor okullarında kayıtlar almaya başlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin 12 tesiste, 12 branştaki birinci bahar dönemi spor okullarında kayıtlar almaya başlandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Spor AŞ, sporseverlerin hizmetine sunulan bahar dönemi spor okulları kurs programı kapsamında futboldan basketbola, okçuluktan tenise, yüzmeden kick boksa 12 dalda kurs hizmeti ile spor desteği verecek.

Birinci bahar dönemi spor okullarında branş ve yaş aralığı yetişkin kursları için 16-65, jimnastik için 4-10, yüzme için 6-13 ve buz pateni için 4-15, futbol, basketbol, hentbol, tenis, masa tenisi, voleybol, okçuluk, geleneksel okçuluk ve kick boks için ise 7-15 olarak belirlendi.

26 Mart 2022'de başlayacak spor okulları 24 Nisan 2022'de sona erecek.

Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin birinci bahar dönemi spor okulları kayıtları başladı
Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin birinci bahar dönemi spor okulları kayıtları başladı
Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin birinci bahar dönemi spor okulları kayıtları başladı
Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin birinci bahar dönemi spor okulları kayıtları başladı
Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin birinci bahar dönemi spor okulları kayıtları başladı
Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin birinci bahar dönemi spor okulları kayıtları başladı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin birinci bahar dönemi spor okulları kayıtları başladı - Son Dakika


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