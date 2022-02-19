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Spor AŞ sporcuları Antalya'dan 11 madalyayla döndü - Son Dakika

Spor AŞ sporcuları Antalya'dan 11 madalyayla döndü

19.02.2022 13:02
Spor AŞ sporcuları Antalya'dan 11 madalyayla döndü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ sporcuları, Wushu Türkiye Şampiyonası'nda 11 madalya elde etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ sporcuları, Wushu Türkiye Şampiyonası'nda 11 madalya elde etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya'da 15-16 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen Wushu Türkiye Şampiyonası'na katılan sporcular, 6 altın, 1 gümüş, 4 bronz madalya kazandı.

Yarışmada Elif Ceyda Yalçın, Gül Reyhan Doğaner, Muhammed Ali Yıldırım, Ecrin Gülay Düzgün, Aslıhan Turhan ve Buket Kaya altın madalya alırken, Şahabettin Aksu 2 gümüş madalyanın sahibi oldu, Seher Ertürk, Ayşegül Koçer, Şura Nur Arı ve Mustafa Gökhan Gürbüz de bronz madalya kazandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Spor AŞ'nin Gençlik ve Spor Kulübü antrenör ve sporcularını tek tek tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Spor AŞ sporcuları Antalya'dan 11 madalyayla döndü
Spor AŞ sporcuları Antalya'dan 11 madalyayla döndü
Spor AŞ sporcuları Antalya'dan 11 madalyayla döndü
Spor AŞ sporcuları Antalya'dan 11 madalyayla döndü
Spor AŞ sporcuları Antalya'dan 11 madalyayla döndü
Spor AŞ sporcuları Antalya'dan 11 madalyayla döndü

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Büyükşehir Belediyesi, Kayseri, Türkiye, Wushu, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Spor AŞ sporcuları Antalya'dan 11 madalyayla döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor AŞ sporcuları Antalya'dan 11 madalyayla döndü - Son Dakika
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