Büyükşehir sporcuları başarıya doymuyor - Son Dakika
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Büyükşehir sporcuları başarıya doymuyor

6 saat önce

Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları deneyimli antrenörleriyle katıldıkları ulusal ve uluslararası turnuva ve müsabakalarda 400'e yakını altın olmak üzere binin üzerinde madalya, 100'e yakın kupa ve onlarca ulusal ve uluslararası başarıyla Muğla'yı gururlandırmayı sürdürüyor.

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Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları deneyimli antrenörleriyle katıldıkları ulusal ve uluslararası turnuva ve müsabakalarda 400'e yakını altın olmak üzere binin üzerinde madalya, 100'e yakın kupa ve onlarca ulusal ve uluslararası başarıyla Muğla'yı gururlandırmayı sürdürüyor.


Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü altyapısından yetişen Taekwondo branşında 6, Okçuluk branşında 3 ve Masa Tenisi branşında 1 milli sporcu ülkemiz adına uluslararası müsabakalarda yarışıyor.


Kurulduğu 6 Ağustos 2015 yılından bugüne kadar faaliyetlerini sürdüren Spor Kulübü'nde Atletizm, Basketbol, Dans, Güreş, Halk Oyunları, İzcilik, Masa Tenisi, Okçuluk, Özel Sporcu, Satranç, Taekwondo, Tenis, Voleybol olmak üzere 13 spor branşında bin 939'u lisanslı olmak üzere 2 bin 631 sporcuya spor eğitimleri veriliyor. - MUĞLA

Muğla, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:21 Kaynak: İHA
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