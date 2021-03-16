Büyükşehir sporcuları Gaziantep'e Türkiye 3'üncülüğü getirdi - Son Dakika

Büyükşehir sporcuları Gaziantep'e Türkiye 3'üncülüğü getirdi

16.03.2021 11:52
Büyükşehir sporcuları Gaziantep'e Türkiye 3'üncülüğü getirdi, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sporcuları, 6 branşta gerçekleştirilen Belediyeler Arası Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda ödülleri toplayarak Türkiye üçüncülüğü unvanını Gazi şehre armağan etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sporcuları, 6 branşta gerçekleştirilen Belediyeler Arası Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda ödülleri toplayarak Türkiye üçüncülüğü unvanını Gazi şehre armağan etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sporcuları, İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda 14 Şubat 2021 tarihinde organize edilen Belediyeler arası Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda göz doldurdu. Turnuvada büyükşehir sporcularından Hatice Kılıç bin 500 metre koşuda Türkiye ikincisi olurken 400 Metre koşuda Yağmur Alkan, yüksek atlamada Berra Aygün ve uzun atlamada Sude Uğur Türkiye 3'üncülüğü kazandı. Bunun yanı sıra gülle atmada Tuğçe Şahin Türkiye 6'ncısı ve 60 metre koşuda Miray Kesim Türkiye 8'incisi oldu. Elde edilen dereceler sonucunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü şehre Türkiye 3'ünücülüğü unvanını kazanarak döndü.

Başarılarıyla Gaziantep'in ulusal arenada duyuran başarılı sporcular, Gazianteplilerin spora olan merakının her geçen gün arttığına aktararak, spora yönelik desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti.

Yarışmanın sonunda büyükşehir sporcuları kazandıkları kupa ve madalyalarla fotoğraf çektirdi. - GAZİANTEP

Büyükşehir sporcuları Gaziantep'e Türkiye 3'üncülüğü getirdi
Büyükşehir sporcuları Gaziantep'e Türkiye 3'üncülüğü getirdi
Büyükşehir sporcuları Gaziantep'e Türkiye 3'üncülüğü getirdi

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Büyükşehir sporcuları Gaziantep'e Türkiye 3'üncülüğü getirdi - Son Dakika Spor


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