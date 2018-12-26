Büyükşehir Sporcuları Madalyaları Topladı

Spora ve sporcuya destekleriyle adından söz ettiren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin, bünyesinde bulunan spor tesisleri ve uzman eğitmen kadrosuyla eğittiği sporcular başarılı performanslarıyla göz dolduruyor. Büyükşehir belediyesi sporcuları Efecan Kademli, Tuna Arpacı ve Mert Alişar katıldıkları yarışmalarda dereceye girerek madalya almaya hak kazandılar.

Efecan Kademli, 13 – 14 Ekim 2018 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen Bölge Karmaları Seçme Müsabakası'nda elde ettiği derecelerle ülkemiz ve şehrimizi uluslararası yarışmalarda temsil etme hakkı kazandı. Ayrıca 20 – 23 Aralık 2018 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşen Türkiye Bireysel Yüzme Şampiyonası'nda 400mt serbest yarışında dereceye girerek madalya almayı da başardı.

Trabzon'da 13 – 16 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleşen Türkiye Finali Yarışması'nda Tuna Arpacı 50mt – 100mt kurbağalama yarışında Türkiye üçüncüsü olurken, Mert Alişar İstanbul'da 20 – 23 Aralık 2018 tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Bireysel Yüzme Şampiyonası'nda 200mt karışık, 100mt karışık ve 50mt kurbağalama yarışlarının üçünde de gösterdiği üstün performansla Türkiye derecesi yaparak madalya almaya hak kazandı.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü yetkilileri 11 – 12 yaş grubu Türkiye Finali'nde müsabakaya dâhil olan beş Büyükşehir sporcusunun tümünün federasyon tarafından belirlenen barajları geçerek madalyaları Eskişehir'e getirmeyi başardıklarını ifade etti.