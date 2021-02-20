Büyükşehir sporcuları şehri gururlandırdı - Son Dakika

Gaziantep Belediyesi Bisiklet Takımı sporcuları Türkiye Şampiyonası'nda kazandığı başarılarla şehri gururlandırdı, Bisiklet Milli Takımı'na davet edildi.

Spora ve sporcuya yaptığı yatırımlarla adından sıkça söz ettiren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, "Spor Dostu Kent" kimliğinden hareketle gençleri sportif aktivitelere teşvik ederek tesisleşme çalışmalarına devam ederek, ulusal düzeyde sporcular yetiştiriyor Türkiye ve uluslararası arenada sportif başarılar yakalamasını sağlıyor. Türkiye Şampiyonası'nda Gaziantep Belediyesi Bisiklet Takımı sporcularından Muhammed Ufuk Gökdemir Yıldız Erkekler Yol Yarışında Türkiye Şampiyonu olurken Edanur Toy Yıldız Bayanlar Kategorisinde Zamana Karşı Yol Yarışında Türkiye Şampiyonu, Bekir Erdem Akıl Genç Erkekler Kategorisi'nde Yol Yarışı Türkiye ikincisi, Yasmin Uçar Yıldız Bayanlar Kategorisi'nde Yol Yarışı Türkiye ikincisi, Rümeysa Yılmaz Yıldız Bayanlar Kategorisinde Yol Yarışı Türkiye üçüncüsü derecesi elde etti. 5 sporcu yakaladığı başarılarla dikkatleri üzerine çekerek Bisiklet Milli Takım Kampı'na davet edildi.

Başarılı sporcular yetiştirebilmek için altyapı yatırımlarının doğru ve etkili yapılması gerektiğini belirten Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi son 7 yılda yapılan çalışmalarla göz doldururken, herkesin spor alanlarına ulaşılabilmesi için 33 yeni spor tesisi şehrin dört bir yanına ve çevre ilçelere yaptı. Spor alanında okullara malzeme yardımları devam eden büyükşehir, tüm okullarda tarama yaparak çocukları basketbol, voleybol, güreş, karate gibi branşlara yönlendiriyor.

Başarılarıyla Gaziantep'in ulusal arenada duyuran başarılı sporcular, Gazianteplilerin spora olan merakının her geçen gün arttığına aktararak, spora yönelik desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti. - GAZİANTEP