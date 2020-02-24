Büyükşehir sporcularından minderde büyük başarı - Son Dakika
Son Dakika Spor Büyükşehir sporcularından minderde büyük başarı - Son Dakika Spor

Büyükşehir sporcularından minderde büyük başarı

6 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, 17-21 yaş arası düzenlenen Gençler Grekoromen ve Serbest Stil Kulüpler Arası Güreş Müsabakaları İl Seçmeleri'nde elde ettiği başarıyla turnuvaya damgasını vurdu.

Büyükşehir sporcularından minderde büyük başarı, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, 17-21 yaş arası düzenlenen Gençler Grekoromen ve Serbest Stil Kulüpler Arası Güreş Müsabakaları İl Seçmeleri'nde elde ettiği başarıyla turnuvaya damgasını vurdu. Üstün performanslarıyla derece alan 14 büyükşehir sporcusu birincilik kürsüsüne çıkarak Antalya'da yapılacak Türkiye şampiyonasına gitmeye hak kazandı.


"Spor Dostu Gaziantep" anlayışından hareketle çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, sportif faaliyetlerde gösterdiği başarılarına bir yenisini daha ekledi. Kalyon Stadyumu'nda organize edilen 17-21 yaş arası güreş turnuvasında göz dolduran performanslarıyla öne çıkan 14 büyükşehir sporcusu, birinci sıraya yerleşerek madalya kazandı.


İki farklı kategoride gerçekleştirilen il seçmelerinde grekoromen stilde 67 kiloda Reşit Doğan, 60 kiloda Mehmet Olcay, 63 kiloda Yunus Ateş, 70 kiloda Hasan Küçükarslan, 82 kiloda Adem Tatar, 97 kiloda Abdulkadir Sarıoğlu ve 130 kiloda Cebrail Sezen birinci sıraya oturdu.


Serbest stilde ise 57 kiloda Abdulaziz Arslan, 61 kiloda Halil Fırat, 70 kiloda Fettah Gezginci, 79 kiloda Can Kıran, 92 kiloda Yusuf Polat, 97 kiloda Ramazan Duymuş ve 125 kiloda Emin Karsız birinci oldu. - GAZİANTEP

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 01:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sergen Yalçın, önümüzdeki sezon Elneny'nin yerine Fatih'i oynatacak
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Selim Kosif'ten yönetime tepki: Her şeyi 2 yılda yaşattınız helal olsun Fenerbahçeli taraftarlardan "Satmayın beni" diyen Ali Koç'a büyük destek Fenerbahçe - Galatasaray derbisinden sonra 57 taraftar hakkında yasal işlem yapıldı

Son Dakika Haberleri
17:06 Gaziosmanpaşa'da moda rüzgarı
16:51 Tuba Büyüküstün'ün makyajsız fotoğrafına övgü dolu yorumlar yağdı
16:41 Arda Kural: Düşünmeye başladıkça kafam biraz karıştı
16:41 Çetin Tekindor, Abdülkadir Geylani'yi canlandıracak
16:15 Ezgi ve Elif birbirine düştü!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 19:38:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir sporcularından minderde büyük başarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]