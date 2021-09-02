Büyükşehir Sporcusu İsmail Kılık Demirkazık Zirvesinde - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediyespor Dağcılık takımı sporcumuz İsmail Kılık, Niğde ili sınırları içinde yer alan Aladağlar'ın 3756 metre yüksekliğindeki en yüksek zirvesi olan Demirkazık zirvesine başarılı bir tırmanış gerçekleştirdi. Demirkazık tırmanışı için Niğde ili Aladağlar bölgesinde Çukurbağ köyünden hareket eden sporcumuz İsmail Kılık, yaklaşık 10-12 saat süren faaliyet sonrasında Manisa Büyükşehir Belediyespor bayrağını zirvede dalgalandırdı.

Tırmanış hakkında bilgi veren Dağcılık Takımı Antrenörümüz Cengiz Erdener, Demirkazık tırmanışının başarılı bir şekilde tamamlandığını belirterek, "Manisa Büyükşehir Belediyespor olarak kulüp flamamızı 3756 metre yüksekliğindeki Demirkazık zirvesinde dalgalandırdık. Dağcılık takımı olarak faaliyetlerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.