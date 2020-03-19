Büyükşehir, stadı dezenfekte etti - Son Dakika
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Büyükşehir, stadı dezenfekte etti

6 saat önce

Büyükşehir Belediyesi İlaçlama Timi, Cumartesi günü oynanacak olan BB Erzurumspor-Eskişehirspor maçı öncesinde Kazım Karabekir Stadı'nı dezenfekte etti.

Büyükşehir, stadı dezenfekte etti, System.String[]

Büyükşehir Belediyesi İlaçlama Timi, Cumartesi günü oynanacak olan BB Erzurumspor- Eskişehirspor maçı öncesinde Kazım Karabekir Stadı'nı dezenfekte etti.


Erzurum Büyükşehir Belediyesi ilaçlama ekipleri Koronavirüsle mücadele kapsamında Kazım Karabekir Stadı'nda ilaçlama çalışması yaptı. KOVİD-19 salgını tedbirleri amacıyla Erzurum Büyükşehir Belediyesi Dadaşların Cumartesi günü Eskişehirspor ile oynayacağı zorlu maç öncesinde Kazım Karabekir Stadını dezenfekte etti. Ekipler stadyum tribünlerinin yanı sıra, protokol, şeref ve basın tribünü ile soyunma odaları, duşlar, masaj odaları, eş güdüm toplantı odası ve yedek kulübelerini ilaçladı. Kazım Karabekir Stadını baştan ayağa dezenfekte eden Büyükşehir Belediyesi ve Kazım Karabekir Stadı personeli stadı maç öncesi hazır hale getirdi.


Bilindiği gibi Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) bir süreden beri futbol maçlarını seyircisiz oynatıyor. TFF Maçların Nisan Sonuna kadar Koronovirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanmaya devam edeceğini açıklamıştı. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, kurum olarak hizmet binalarında ve yurtlar ile spor tesislerinde ilaçlama çalışmaları yaptıklarını belirterek, "En önemli spor tesislerimizin başında gelen Kazım Karabekir Stadı'nda ise Büyükşehir Belediye ekipleri ile stat personelimiz dezenfekte çalışması yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'e duyarlığı ve destekleri için teşekkür ediyorum" dedi. - ERZURUM

Kazım Karabekir, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:52 Kaynak: İHA

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